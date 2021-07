Ddl Zan, Renzi si smarca: “Via l’identità di genere”. No di Pd e M5S.Italia Viva propone un sostanziale ritorno alla legge Scalfarotto, naufragata nella scorsa legislatura. Da cassare anche la clausola “salva idee” e le iniziative nelle scuole contro l’omotransfobia

Diciamoci la verità. Facciamoci una ragione. Questo Ddl non si vuol fare! E sono proprio i più intransigenti, i duri (di testa) e puri, a non volerlo. Deve restare la solita proposta, ovviamente all’avanguardia nel mondo, agitata per mesi per farsi propaganda e poi rimessa nel cassetto. Buona per altre occasioni, per fare ammuina, come lo Ius Soli. Perchè la questione è assai semplice. Per diventare legge, il Ddl ha bisogno della maggioranza parlamentare. Che non c’è E se c’è, è risicatissima Poi la votazione sarà a scrutinio segreto (e tra il dire e il fare …). Infine, se pure per miracolo passasse, sarebbe inapplicabile e impugnabile perchè è assai assai ambigua. Cosa farebbero le persone “oneste” e intelligenti? Allargherebbero il consenso e si accorderebbero con altri (come chiede da giorni Italia Viva). Invece no. Brutta Italia Viva, traditrice, cattiva e infida.. Ma quanta ammuina…

Il problema nacque quando la “Ditta” si rese conto che non avevano scelto il burattino giusto.

Il terreno sotto i piedi era passato da stabile a friabile e allora bisognava provvedere. Si scelse la strada più vile, quella della mistificazione ad oltranza, senza limiti e freni. La cosa grave fu che, in quella strada, trovarono tanti italiani disposti a seguirli,in nome di una “sinistra” che voleva demolire. Abbiamo visto,poi, nei fatti chi ha fatto veramente cose di sinistra, ma cose fattibili, non bandiere esposte al vento.

