La cosa drammatica è l’ascesa dei loro consensi negli anni scorsi, fino a farli diventare il primo partito in parlamento, ad essere il vero grande mistero. Inspiegabile senza un intervento massiccio esterno di manipolatori social al soldo del nuovo zar e/o del neo maoista che governa 1,5 miliardi di persone. Entrambi interessati al caos divisivo in Europa.E! Ciò che più mi stupisce è che nonostante questo disastro, o meglio fallimento, politico il M5S sembra avere ancora nei sondaggi un incredibile 15% di consenso..Allora il problema sta nel elettorato. Giusto?

La conferma di ciò e se chiedi ai detrattori di Renzi perché ce l’hanno con lui, 9 su 10 bofonchiano vagamente di antipatia, art.18, Jobs act e che doveva lasciare la politica, ma neppure loro sanno veramente il perché, sono semplicemente intrisi da anni di propaganda grillina…a loro insaputa.

LA FOLLIA AL POTERE..

La follia del M5S è che litigano e si dividono sul testo di uno Statuto che hanno letto solo in due.

Sembrano le fazioni libanesi, che combattevano da oltre venti anni distruggendo il loro Paese, ma se gli chiedevi perché era cominciato il massacro nessuno sapeva rispondere.

I pochi che ricordavano qualcosa citavano motivi vaghi, improbabili e senza alcun riscontro, come raccontava Oriana Fallaci nel suo “Insciallah” (1990).

Il M5S è un partito tribale, farne il perno del sistema politico ci porta dritti verso il caos, dove non ci sono né buoni, né cattivi, ma solo incapaci disposti a tutto per mantenere il potere personale.

