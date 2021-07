LO ZAN E L’ARTE DELLA MANUTENZIONE PARLAMENTARE: Sono gli stessi che hanno “difeso” la costituzione più bella del mondo che prevede un sistema parlamentare

Sono gli stessi che hanno “difeso” la costituzione più bella del mondo che prevede un sistema parlamentare.Non fare niente è il modo più rivoluzionario che i conservatori hanno trovato per sentirsi guerriglieri,purtroppo i media non riportano le perplessità dichiarate dei senatori di PD e M5S e così fanno credere che le perplessità siano solo interne ad IV…sulla quale ricadrebbe, quindi, l’esclusiva responsabilità dell’eventuale bocciatura del DDL a voto segreto. Secondo me qui il problema principale sta proprio nel voto segreto…che secondo me andrebbe abolito subito…anche perchè non in linea con le esigenze di assoluta e totale trasparenza della funzione legislativa.

LO ZAN E L’ARTE DELLA MANUTENZIONE PARLAMENTARE

La vicenda del ddl Zan descrive bene la differenza che c’è tra chi vuole arrivare a un risultato che migliori la situazione attuale e chi si accontenta di mostrare di battersi anche a costo di perdere tutto. E’ vero che alla Camera è passato a larga maggioranza il testo che ora è in discussione al Senato, ma è altrettanto vero, e non è una scoperta di oggi, che al Senato quell’ampia maggioranza non c’è. L’opposizione, largamente strumentale, della destra non è il principale motivo di preoccupazione di chi vuole la nuova legge. Pesano sull’esito positivo del voto in Aula soprattutto le perplessità, dichiarate, di una parte dei senatori PD e del M5S, queste ultime acuite dallo stato confusionale nel quale versano i grillini. Un film già visto, con altri attori, quando Renzi impose col voto di fiducia la legge sulle Unioni Civili. Ma oggi non ci sono quelle condizioni politiche, così la destra e una parte del centro – sinistra (definizione impropria, ma per capirci convenzionalmente) giocano al tiro alla fune. La prima, sfidando tutta la maggioranza, confidando proprio sull’irriducibilità della frangia massimalista, che li motiva allo scontro frontale dal quale, col voto segreto sul testo attuale, con molta probabilità uscirebbe vincente. La seconda, incartata nella sua rigidità dalla quale non riesce a uscire temendo la reazione dei gruppi più estremisti. Questo la porta a preferire di perdere invece che ricompattare il fronte pro legge e, magari, strappare il Sì ai senatori di centro più moderati. Se non entra in campo un nuovo tentativo di accordo o la legge resterà paralizzata, oppure la legge verrà bocciata a scrutinio segreto. Sarebbe una vittoria della destra e non ci sarebbe nessuna legge. Italia Viva vuole la legge e per questo ha proposto una mediazione sulla base di 4 emendamenti, ripresi dall’originaria proposta di Ivan Scalfarotto al quale non si può dire, di certo, che sia portatore di una cultura omofoba o di destra. Quegli emendamenti fanno fare un passo avanti positivo all’attuale legislazione e dividono il fronte, pericoloso, dei perplessi da quello contrario della destra. Zan continua a dire che se si discutono modifiche la legge si arena. Questo non è vero, perché si allargherebbe il fronte dei favorevoli interessati a chiudere la partita al più presto. D’altro canto più arenata di così? Oppure meglio perdere con una bocciatura d’Aula? Anche sulle Unioni Civili alcuni ebbero la faccia tosta di dire che sarebbe stato meglio niente. Si conferma la convergenza, storica, tra chi vuole tutto ora e chi vuole niente mai. Possibile che la storia non insegni mai niente, soprattutto a sinistra?

