Quando ho twittato “tutto bene, tutto come previsto” non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e Grillo guidavano il Paese, oggi si contendono lo statuto del Movimento 5 Stelle. È un grande passo in avanti per l’Italia.

MA: Purtroppo il popolo ITALIANO la lezione mi sa che non l’abbiamo ancora imparata.

Siamo partiti da un delinquente… che nel periodo di mani pulite volle salvare se, i suoi amici e le sue aziende, e siamo finiti in mano ad un altro delinquente che, continuando la disgrazia del primo è riuscito a portare a termine anche l’opera di devastazione morale, politica ed economica del paese.

Il primo gestisce un importante impero economico e mediatico il secondo ha usato internet per trascinare la folla verso se utilizzando una forte carica di menzogne.

Siamo stati disattenti, ci siamo illusi troppo facilmente.. ci siamo fatti prendere in giro da due pagliacci…

Da notare, appunto, che entrambi nacquero per far ridere…

E comunque… il primo aveva uno scopo, ed è riuscito a raggiungerlo , il secondo, nemmeno quello…Praticamente è quello che ho sempre pensato e detto! Il primo ha VOLGARIZZATO la politica! Quando ha messo le mani sulle nascenti reti private, ha RIMBAMBITO il popolo dai cervellini debolini e plasmabi.

Il secondo rabbioso e pieno di livore ha fatto presa sugli ignoranti, ne ha presi a bordo una marea con promesse di facili presa sul popolo anch’esso ignorante e senza dignità!

Un notissimo personaggio politico piemontese, ebbe a dire, del primo citato, CHE AVREBBE CREATO DANNI ALL’ITALIA CHE CI SAREMMO PORTATI ADDOSSO PER 50 ANNI PROFETICO!