CARO FALSO QUOTIDIANO! Il vostro titolo si concilia solo se il ddl zan è qualcosa che riguarda i diritti, a me sembra un qualcosa di integralista ideologico con una venatura di oscurantismo.

Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? Lo scrisse la renziana Annibali

Il titolo si concilia solo se il ddl zan è qualcosa che riguarda i diritti, a me sembra un qualcosa di integralista ideologico con una venatura di oscurantismo.Conosciamo tutti la coerenza del renzi, ma in generale si deve dire che solo i cretini non cambiano mai idea, diciamocelo, la legge così com’è è risultata indigeribile e Iv fiutando il vento ha cambiato posizione.

A me le osservazioni fatte da Italia Viva mi sembrano sacrosante e rappresentative del pensiero del 98% della popolazione italiana etero. Non capisco l’ostinazione del FQ ad arrampicarsi sugli specchi per inserire nel codice penale un reato d’opinione su un tema così contrastante e divisivo come il gender fluid e il self-ID. Chi decide qual è il confine fra espressione del libero pensiero e istigazione alla discriminazione? Vedere giornalisti battersi per la censura e l’abolizione per decreto di un diritto costituzionale così importante è davvero deprimente! Magari fateci la lista delle cose che possiamo dire e dei pensieri che non turbano le tante sensibilità dell’universo fuori controllo LGBTIQRSNK

Facendo ciò! Mi sembra che Matteo Renzi con Italia Viva abbia salvato la faccia di Letta e il partito PD della figuraccia che farebbero , che con il voto in Senato si paleserà , dopo il voto Segreto. Voglio anche ringraziare la Redazione del Fatto Quotidiano che dopo tutta la pubblicità negativa e denigratoria contro la Sig.ra Meloni e il FDL oggi sono oltre il 20% di gradimento per le future elezioni democratiche se finalmente il Sig Mattarella si deciderà a permettercelo . Forse la ragione si può riscontrare dal fatto che il FDL ,al contrario del Sig Letta del PD , dice e propone leggi utili ,sensate ed indispensabili per fare uscire dal pantano provocato dalla pandemia. Per favore segnalatemi una proposta intelligente e costruttiva enunciata dal Sig Letta….cosi almeno potrei giudicarne l’intelligenza politica e realizzativa.

Questa è la prova provata che quella del ddl Zan non è nient’altro che una guerra ideologica di sinistra. Alla gente non interessa le presunte intenzioni (o intenzioni sottintese) della legge ne tantomeno le garanzie verbali. Ad esempio, se è vero che nessuna scuola sarà obbligata a propagandare teorie più fantasiose che scientifiche, che lo scrivano sulla legge, non vedo dove sia il problema. Altro punto, non capisco il ddl Scalfarotto quali diritti tolga a chicchessia e perchè sia meno valida del DDL Zan.

Giovedi 19 Settembre 2013 è stata votata alla Camera 228 voti a favore,108 contrari e 57 astenuti, la legge contro l’Omofobia,legge fortemente voluta da Scalfarotto( Dichiaratamente Gay e sposato ) votata da PD e Scelta civica e Lega, chi ha votato contro? PDL, Movimento 5 stelle e Sel, poi ancora fermata al Senato perchè non c’erano i numeri per approvarla, sentire ora la sinistra inutile geneticamente scissionista e perdente assieme a miracolati criticare Scalfarotto da il segno del settarismo settaria di certi gruppi politici sostanzialmente inutili alla crescita democratica del Paese, sentire critiche da questi talebani fa capire il perchè l’Italia è sostanzialmente di destra.

Ancora una volta Letta trombato da REnzi.Ma a dire il vero dove lo hanno pescato i Dem Letta? Dicono che sia un uomo di cultura ma io ho seri dubbi.Letta scende allo stesso livello di Salvini se non piu’ in basso.Non parla di programmi ma il suo mantra e’ quello degli ignoranti in politica.Il suo tamm tam e’ Salvini e Orban,il sovranismo e non sa parlare di altro.Per guadagnarsi il voto dei giovani (questo e’ il personaggio)non parla di idee innovative ma di patrimoniale.Anche io sarei d’accordo ad una patrimoniale ma non quella di Letta.La patrimoniale di Letta e’ a favore dei ricchi proprietari di immobili,infatti Letta vuole far pagare l’Imu a tutti i cittadini anche i disoccupati ed i giovani con il mutuo e questo per non aumentare le tasse sulla IMU ai multiproprietari di immobili.Se fosse coerente nella difesa dei giovani e dei disoccupati aumenterebbe l’IMU non dico per la seconda ma dalla terza casa in poi e poi dovrebbe fare pagare la IMU a chi ha un reddito tale da poterselo permettere almeno sopra gli 80000/100000 mila euro.Insomma vuol fare pagare imu a tutti per salvaguardare i ricchi proprietari di immobili.Questo personaggio irrilavante fara’ perdere voti ai DEM perche’ non sembra affatto un leader ma un monaco cercantino.REnzi gli tappera’ ancora una volta la bocca

CARO FALSO QUOTIDIANO! Il vostro titolo si concilia solo se il ddl zan è qualcosa che riguarda i diritti, a me sembra un qualcosa di integralista ideologico con una venatura di oscurantismo. ultima modifica: da

