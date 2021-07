DA CONDIVIDERE.SENZA VERGOGNA.

“Agli amici e compagni del PD, di LEU e di SI che si rivolgono indignati al ministro della giustizia Cartabia chiedendo misure immediate (peraltro già prese)

Sapete in che periodo é stata perpetrata la mattanza nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere? Ve lo ricordo volentieri : 6 aprile 2020. E sapete chi presiedeva il governo e chi era il ministro della giustizia? Ve lo ricordo volentieri: il p.d.c. era Giuseppe Conte e il ministro della giustizia Raffaele Bonafede. E sapete chi denunciò quei fatti presentando una interrogazione ? Ve lo rammento io: il deputato radicale Riccardo Magi. E sapete come rispose, nell’ottobre 2020, l’ineffabile ministro Bonafede? Ce lo ricorda Davide Faraone in un suo post: il ministro (si fa per dire) archiviò quei fatti con una frase sconcertante: «una doverosa azione di ripristino della legalità e agibilità dell’intero reparto».

E voi, cari amici e compagni del PD, di LEU e di SI dove eravate quando il vostro alleato strategico del M5S pronunciava quelle sconcertanti parole? Ve lo rammento io dove eravate: a stringervi intorno al vostro leader progressista Giuseppe Conte al grido di ” o Conte o al voto”. Il

Ma un po’ di vergogna no?”

