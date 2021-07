La politica non è Instagram: al Senato servono i voti, non i like.

#DdlZan dibattito parlamentare, l’ascolto e il confronto dei partiti massima espressione della politica dove le esigenze dei cittadini devono essere il faro che illumina – si auspica una sintesi delle idee espresse anche su basi profondamente diverse che deve necessariamente portare a un compromesso (“promesso insieme “): il risultato sarà di tutti e per tutti, grazie a tutti i deputati e senatori della nostra Repubblica.. “La questione è sempre la stessa, il contrasto tra massimalisti e riformisti. I massimalisti fanno i convegni, i riformisti fanno le leggi. Preferisco un buon compromesso a chi pensa di avere ragione solo lui ma non cambia le cose. Per fare le leggi servono i voti dei senatori, non i like degli influencer.”

Matteo Renzi la legge così com’ è formulata ( vedi anche il pensiero in proposito di C. De Gregotio) non passerà. Il voto segreto permette alla fascia dei cattolici di sx in accordo coi rilievi della Chiesa di affossarla. Si vada al voto palese. Piaccia o no a Letta se la legge verrà affossata la responsabilità è del PD Leu,5s. Si arrivi ad una revisione degli articoli individuati e si approvi.

“A me dei giochini politici non frega nulla: mi importa di garantire a chi è vittima di intollerabili discriminazioni non solo una tutela da parte dello Stato ma anche e soprattutto la costruzione di una cultura del rispetto reciproco che spero imparino anche molti dei politici che ci hanno aggredito contravvenendo alle loro professate idee di libertà.”

“Chi fa i calcoli deve essere molto sicuro dei voti, molto difficile visto che il M5s è diviso in due tronconi. Allungare il percorso non sarebbe una cosa perfetta ma sarebbe ancora peggio se la legge venisse bocciata”. Una domanda: è diventata “OBLIGATORIA” oltre RENZI ? Esiste ancora chi fa politica? La politica è fatta per chi va contro corrente, non per chi segue la massa. La politica significa avere delle idee, significa studiare, significa anche avere la forza di fare scelte che nessuno vorrebbe fare. Il ddl Zan è un testo che non verrà tecnicamente mai approvato, nonostante il voto positivo di tutti i senatori di Iv. Serve un compromesso e il testo Scalfarotto-Zan che proponiamo non è un compromesso al ribasso. Noi ci siamo assunti una responsabilità. AGGIUNGO! È il Pd che vuole affossare il ddlZan. A loro non interessa il bene del popolo italiano! Sono interessati unicamente alle poltrone e al potere. Un partito che si chiama democratico e da il diktat secondo voi cos’è? La senatrice Monica Cirinnà la cui notorietà è dovuta grazie all’approvazione nel governo RENZI della legge sulle Unioni Civili, oggi afferma: Un partitino che ha il 2% ha solo due opzioni: o guardare all’area a lui limitrofa, quella centrodestra oppure buttarsi dal Ponte d’Ariccia” Ora come tutti sanno il ddlzan ha come suo core business, come suo fulcro, la lotta all’odio sia verbale che fisico. Cosa dovremmo rispondere a chi si esprime in questa maniera? Come dovremmo considerare una persona che fa tali affermazioni?

