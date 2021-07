La provincia di Trento non vuole più catturare gli orsi problematici, ma abbatterli: è il Medioevo

Se l’abbattimento dovesse essere la tecnica da usare per tutti i tipi di devastatori, indovina quale sarebbe la prima specie vivente da fare fuori.

In Trentino in particolare in Val DI SOLE ci sono vato ora ci vado di frequente abitando a Brescia. Vado spesso in giro anche in periodi di bassa affluenza turistica e in tutti questi anni non mi è mai capitato d’incontrarlo. Gli episodi cruenti verificatesi in questi anni hanno sempre avuto dei lati oscuri su come sono andati realmente i fatti. Sta di fatto cmq che il problema esiste,in un territorio,tutto sommato non grande,che stima circa 90 orsi al 2019,ultimo dato del Rapporto grandi carnivori 2021. A mio avviso in punto cruciale è stata la gestione di un numero sempre crescente di orsi che non è stata tenuta sotto controllo, proprio in base all’estensione del territorio e della sua presenza umana, ed è scappata di mano, per similitudine, la stessa cosa sta accadendo per i cinghiali. Ora dando per scontato che la cattura e la carcerazione nel Castellet dei cosiddetti problematici, forse è ancor piu crudele per un animale che percorre km, resta solo la strada della cattura e dello spostamento o in altre zone o in altri paesi europei con territori meno urbanizzati.

Non mi stupisce la politica di abbattimento decisa da una Provincia a conduzione leghista. I leghisti non brillano certo per intelligenza. Piuttosto per ignoranza ed arroganza e non ultima la furberia con cui conducono affari leciti e un po’ meno leciti. Facile lamentarsi ma qualche domanda dovremmo porcela? Sono gli orsi che invadono il territorio degli umani o sono gli umani che hanno invaso talmente il loro territorio da relegarli in piccole riserve? Penso che il Lockdown ci abbia insegnato cosa significa rimanere chiusi in casa ed uscire solo per approvigionarci dello stretto necessario. Noi umani abbiamo sempre avuto l’arroganza di considerarci l’unica specie che ha il diritto indiscusso di dominare senza provare a comprendere le altre specie ma del resto questa arroganza la applichiamo anche noi tra di noi. Figurati con la Natura. Noi apparteniamo a Madre Terra ma abbiamo rotto l’ombelico con lei da tempo. Oggi se ne vedono i risultati.A noi italiani trentini compresi ci sfugge sempre la situazione di mano..non riusciamo mai a trovare equilibrio nelle nostre cose ..orsi e lupi compresi..figurati nelle cose grosse!!

La provincia di Trento non vuole più catturare gli orsi problematici, ma abbatterli: è il Medioevo

