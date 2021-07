L’identità di Italia vivaRenzi, la legge Zan e l’onore dei riformisti

La mossa di Italia viva sulla legge Zan, con l’invito di Matteo Renzi a modificare ulteriormente il testo per venire incontro alle obiezioni riguardo alla definizione di identità di genere (e ad altri aspetti minori del testo), ha suscitato reazioni che si possono dividere perlopiù in due campi: quello di chi difende la proposta nel merito e quello di chi sostiene che il merito sia solo un pretesto per far saltare tutto.

Come si vede, non sono due posizioni che si escludano reciprocamente, e si potrebbe dunque sostenere – così, in astratto, per il gusto di inimicarsi il cento per cento dei partecipanti al dibattito – che siano fondate entrambe. E cioè che le modifiche proposte da Italia viva rappresenterebbero effettivamente, nel merito, una soluzione ragionevole (ad esempio, sul punto più controverso dell’identità di genere, sostituendo quel passaggio con un semplice riferimento agli atti dettati da omofobia o transfobia) e che al tempo stesso il risultato concreto di tale iniziativa non sarebbe il miglioramento della legge, ma il suo affossamento.

Escluse insomma le opposte estremizzazioni di chi considera imprescindibile il riferimento all’identità di genere e di chi considera credibile l’invito al dialogo di Matteo Salvini, si potrebbe riassumere la questione nell’adagio secondo cui il meglio è nemico del buono, respingere la proposta di Italia viva e votare la legge così com’è, tenuto conto del fatto che «così com’è» non significa così com’è uscita dalla testa di Alessandro Zan o di Enrico Letta, ma al termine di un’analoga discussione, durata mesi, alla Camera, durante la quale la legge è già stata oggetto di numerose modifiche e compromessi (e scoperte manovre ostruzionistiche da parte della Lega).

In ogni caso, non bisognerà aspettare molto tempo per scoprire chi abbia ragione. Se infatti la posizione di Italia viva dovesse infine prevalere, e la legge venire effettivamente modificata e poi definitivamente approvata (dopo il ritorno alla Camera), Renzi potrebbe legittimamente rivendicare di averla salvata, e rintuzzare tutte le accuse di questi giorni come insinuazioni dettate dal pregiudizio. In qualunque altro caso, però, no.