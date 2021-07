C’è questa storia che magari sarà a lieto fine ma che intanto rischia di somigliare ad altre storie che abbiamo già letto. La questione che mi colpisce non è la doppia nazionalità (italo-marocchina) della protagonista: anzi, trovo stucchevole l’interessamento a queste vicende di ‘ingiuste carcarazioni’ solo quando riguardano italiani o persone che – per qualche ragione – hanno a che fare con l’Italia.

La questione che mi ha colpito è la tempistica che definirei quasi kafkiana della vicenda: un dossier che ha continuato a crescere ed andare avanti per circa due anni finché la ragazza non è andata a infilarsi, ignara, nelle maglie della giustizia ed è stata condannata per qualcosa della quale, probabilmente, manco ricordava più nulla. Che poi sia stata condannata per una vignetta blasfema e io possa ‘sentire’ vicino il tema per ragioni professionali, è ancora un altro paio di maniche. Detto questo, lo ripeto, magari la storia si risolverà e “andrà tutto bene” (cit.). Ma intanto una bella lezione è stata data.

Ultimo mio punto di vista perché a questo punto della discussione cominciano sempre le frasi fatte basate sul nulla, come ad esempio: “se guardiamo la storia le religioni hanno creato più danni che benefici”. La storia è abbastanza complicata da studiare, soprattutto visto che, di solito, si guardano solo ai fatti riportati (credo che nel mondo siano esistiti un po’ più esseri umani delle poche centinaia che ritroviamo nei libri di storia – Alessandro Barbero docet). Quindi affermazioni del genere (più danni che benefici) sono assolutamente senza fondamento e dettate da luoghi comuni. Faccio un esempio: studiare il vangelo (e dico studiare, non leggere, come si studia la Divina Commedia o I Promessi Sposi) a me da molti benefici. Ma non credo che verrò ricordato dalla storia e quindi io non farò pendere il piatto della bilancia dalla parte dei benefici. Ma il fondamentalista che colpisce un altro essere umano, beh, quello si. Buona discussione.

