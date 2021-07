CERCANO ALIBI PER I VOTI CHE MANCHERANNO, I LORO!

Alcuni “onorevoli” del PD, tra i quali spiccano l’eurodeputato Majorino, la senatrice Cirinnà, e il deputato Fiano, invece di lavorare per l’approvazione del ddl Zan hanno deciso di combattere contro il tentativo di salvarla che sta tentando Italia Viva.

Che ha proposto quattro emendamenti che, oltre a compattare l’esigua maggioranza di 10 messa a rischio da alcuni senatori riottosi del PD, del M5S e del gruppo misto di area centro – sinistra, convincerebbero alcuni moderati del centro – destra, che non vogliono confondere i loro voti con quelli degli oltranzisti della Lega e di FdI, a votare la legge.

Per fare questa operazione gli “onorevoli” ricorrono alla menzogna che, ovviamente, viene rilanciata dai media compiacenti e dai fan che, quando si tratta di dare addosso a Italia Viva e a Renzi, perdono tutti i freni morali, dei quali si ritengono gli unici depositari e dispensatori di attestati.

Il primo sostiene che gli emendamenti di IV “chiedono in sostanza di cancellare i riferimenti alle persone trans” (sic). Una bugia in malafede, trattandosi di un professionista della politica, dato che gli emendamenti vietano esplicitamente ogni atto discriminatorio di “omofobia e transfobia”, letteralmente.

La seconda allarga il campo delle accuse spiegando che la mossa di Renzi è frutto di un accordo con Salvini per affossare la legge, in vista di una alleanza politica più generale per portare IV nel centro – destra. Solo una mente devastata dal narcisismo sfrenato di una persona che sputò nel piatto dal quale aveva mangiato una comoda quanto immeritata popolarità, può parlare così senza provare orrore di sé.

Il terzo sostiene che IV non voterà al Senato il testo così com’è mentre, invece, sul voto favorevole di IV anche senza un accordo col centro – destra, Renzi è stato chiaro come riporto nell’immagine di questo post.

Ma, si sa, il bugiardo è Renzi, mica Fiano, Majorino o Cirinnà.

Il fatto è che in Senato, a differenza della Camera, i favorevoli sulla carta sono 10 in più dei contrari. Ma da quei 10 bisogna togliere numerosi senatori, tra PD, M5S e del gruppo misto di area centro – sinistra, che hanno manifestato dubbi e perfino contrarietà su alcuni punti e che, al voto segreto che il centro – destra sicuramente chiederà, potrebbero far saltare tutto.

Una situazione nella quale chi dice andiamo al voto e rischiamo, sa che è più probabile che “la spacchi” invece che “la vada”.

Non provare limpidamente ad allargare i favorevoli, con emendamenti che nel merito non depotenziano la legge (i testi furono concordati nella precedente legislatura tra Scalfarotto e lo stesso Zan e approvati dal PD) non è solo un rischio da irresponsabili, ma denuncia una grande incapacità politica.

Farlo, poi, con quegli argomenti falsi dice chiaramente che il PD dà già per spacciata la legge e preferisce fare una battaglia di immagine per i suoi fan, un muro contro muro sulla pelle di chi ne ha bisogno.

Hanno pronto il responsabile da additare, il “solito Renzi”, la quinta colonna della destra. Gioco facile visto il retroterra con cui bombardano di falsità, da anni, gli elettori più inebetiti.

C’è da chiedersi se valga la pena tentare sempre di trovare soluzioni positive per essere, poi, ripagati con ingratitudine, menzogne e odio da chi, magari dopo, raccoglie pure i frutti immeritati.

CERCANO ALIBI PER I VOTI CHE MANCHERANNO, I LORO! ultima modifica: da

