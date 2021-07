Chi oggi rappresenta il PD, e mi riferisco alla dirigenza nazionale, si sforza a voler dimostrare di aver perso il senno. Peccato!

Le parole di Monica Cirinnà lasciano senza fiato.

E la scelta di quelle precise, e aberranti, parole non è casuale: per chi non lo sapesse, il ponte di Ariccia viene indicato come il “ponte dei sucidi”, un luogo simbolo di sofferenza e di dolore dei Castelli Romani, nella provincia di Roma. Ed è proprio questo che fa della dichiarazione della Senatrice dem una chiara e precisa volontà di seminare odio e rancore nei confronti di un avversario politico, mancando di rispetto a chi la vita l’ha persa davvero.

L’ultima giovane vittima aveva soli 15 anni, si è gettato dal ponte di Ariccia il 21 maggio scorso.

La Senatrice non prova un minimo di vergogna? Chieda scusa e impari il valore della parola “rispetto”

Cirinnà ci paragona ad Orban, la Maiorino del M5s (ricordo, per i più distratti, che ha governato con Salvini nel Conte 1) dice che abbiamo un bisogno disperato di accreditarci agli occhi delle forze di destra. E per finire poco fa interviene pure la Dadone che pensa di darci lezione sui diritti civili nascondendo agli italiani la verità, e cioè che lei fa la ministra per un partito, il M5S, che votò contro le unioni civili. Tant’è che il governo Renzi fu costretto a porre la questione di fiducia per far passare quella legge di civiltà.

L’ultima volta che ci hanno accusati di fare i patti con la destra, l’ultima volta che hanno detto “o Conte o morte”, Draghi è diventato Presidente del Consiglio. Se funziona così anche per il ddl contro le discriminazioni omotransfobiche finiremo per avere una legge avanzata sui diritti. I loro attacchi scomposti sono sempre di buon auspicio.

Mai un confronto di merito però, mi raccomando, nessuno che ci spieghi perché scrivere “o fondati sull’omofobia o sulla transfobia”, non tutelerebbe tutti. Perché una legge firmata nel luglio del 2018 da Scalfarotto e Zan sarebbe meno incisiva e discriminerebbe qualcuno. Per caso Zan aveva intenti discriminatori nel 2018 ed ora no? Non credo.

Nessuno che mi spieghi poi come possa passare una legge senza una larga maggioranza se, ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del regolamento, è previsto che se appena 20 Senatori ne fanno richiesta, è previsto lo scrutinio segreto per le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Qualcuno è disposto a garantire che in tutti i gruppi che dicono di volere la legge non si nascondano invece franchi tiratori? Ricordo ancora quando tutti volevano Prodi Presidente della Repubblica, ricordo ancora i 101. Sanno solo dire come un disco incantato: “fate i patti con Salvini”, “votate lo Zan così com’è”.

Lo dico chiaro e tondo ad Alessandro Zan. Noi la legge la vogliamo e non ci accontentiamo di poter dire domani “ci abbiamo provato”. Non siamo in contraddizione perché se c’è qualcuno che si contraddice questo è lui che dice no a quella proposta di Scalfarotto che aveva condiviso e firmato e che oggi riuscirebbe a trovare i numeri per passare. Non ci presteremo a nessun giochetto d’aula e non chiederemo mai il voto segreto.

Le battaglie le facciamo a viso aperto e le vogliamo vincere.

Chi oggi rappresenta il PD, e mi riferisco alla dirigenza nazionale, si sforza a voler dimostrare di aver perso il senno. Peccato! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo