Te lo ricordi Conte?L’Avvocato del popolo si è perso tra i cavilli

Per quanto riguarda le sue doti di leader politico, però, c’è poco da aspettare: dalla scelta di andare allo scontro frontale con Renzi confidando in Lello Ciampolillo fino alla noiosissima telenovela della riscrittura dello statuto grillino, con il varo del suo «neo-movimento» continuamente annunciato e continuamente rinviato, appare arduo definirlo un gigante della strategia. Per non parlare della tattica, terreno su cui fin qui le ha prese da tutti: da Renzi, da Grillo e persino da Luigi Di Maio. A essere pignoli, il ministro degli Esteri, che poi sarebbe il suo rivale più prossimo, gli ha dato lezioni di politica già due volte: prima con l’uscita autocritica sulla gogna mediatica (che ha costretto Conte ad accodarsi prima e a tentare di distinguersi subito dopo), e poi inchiodandolo a una trattativa con Grillo da cui ha tutto da perdere.

Non per niente le ultime vicende interne al Movimento 5 stelle, e il modo non brillantissimo in cui Conte ha tentato di risolverle, senza riuscirci e restando anzi invischiato in una ragnatela di trattative e mediazioni concentriche – un classico del suo modus operandi sia come capo di governo sia come (aspirante) capo partito – cominciano a suscitare anche tra gli osservatori meno ostili un certo grado di scetticismo.

Il Corriere della sera scriveva ieri che per l’intesa si parla di almeno dieci giorni, forse due settimane. E riportava anche l’angoscioso interrogativo che serpeggerebbe tra i cinquestelle più vicini a Conte: «E se ci stessero fregando?». Considerato che il lancio del nuovo grande soggetto politico contiano avrebbe dovuto tenersi a maggio, e ora, ammesso e non concesso che veda mai la luce, rischia di nascere a ferragosto, l’interrogativo appare decisamente retorico.