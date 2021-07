Accusano Renzi di non essere di sinistra, ma se guardate alle leggi che propone o che ha votato Italia Viva è forse l’unico partito di sinistra che c’è in Italia.

#Renzi non litiga,non offende..discute.Discute sulla bontà delle scelte,delle situazioni.Renzi per voi è un “rompi” perché cambia idea?No ,non cambia idea, semplicemente sa seguire l’evolversi delle situazioni e sa adattare le idee alla realtà ,rendendendole concrete.È un “rompi” perché spariglia? No,non spariglia,spezza semplicemente le cordate di interessi personali a beneficio del bene del Paese!..Tutte le volte che voi dite che ha sparigliato,il Paese ne ha tratto beneficio o danno? #Mattarella è Presidente della Repubblica ,#Salvini non ha raggiunto i pieni poteri,#Conte blabla è andato a casa ed è arrivato #Draghi:abbiamo un grande Presidente della Repubblica,un Salvini in caduta libera,un Draghi che sta risolvendo il problema vaccini e dando il via al Recovery…e ,non dimentichiamo,abbiamo l’implosione del M5s accelerato proprio da quell’andata a casa di Conte.Io tutto questo lo chiamo CAPOLAVORO!

TUTTI CONTRO IL … PERICOLO N. 1

I suoi avversari (molti, anzi moltissimi) lo tengono costantemente sotto tiro e questi, come è noto, li ritroviamo sparpagliati dappertutto: sia all’interno del PD, sia nelle vari forze politiche e sia, infine, nella cosiddetta casta dei “giornalisti e/o conduttori TV” di destra, sinistra e centro.

Dalla sua parte, al di la della campagna d’odio mai cessata nei suoi confronti, ritroviamo invece un non trascurabile numero di elettori e simpatizzanti, non solo del PD.

La domanda che secondo me occorrerebbe porsi di fronte a tale comprovata e particolarissima situazione, ormai statica, è:

“come mai sono TUTTI pronti a schierarsi contro Matteo Renzi ogni qualvolta rilascia un’intervista, scrive un libro, avanza una proposta e/o invia una lettera ad un Quotidiano ?

Ed ancora, perché lo chiamano in ballo in qualsiasi dibattito televisivo o conversazione, anche quando, ad esempio, discutono di vacanze, di moda, del tempo, ecc. ecc. ?”

Se ognuno di noi provasse a darsi una risposta e la pubblicasse sui social, sono sicuro che queste sarebbero numerosissime ed assai diversificate.

Si partirebbe dal banale (è antipatico, arrogante, ha distrutto la sinistra, bimbominchia, è di destra, divisivo, ecc. ecc.) sino ad arrivare, probabilmente, al complesso (incute timore, suscita invidia, ha classe e conoscenze, è preparato, ecc. ecc.).

Per quanto mi riguarda, riducendo all’osso la risposta, dico semplicemente che se Renzi continua ad essere il bersaglio di tanti cecchini è:

“perché conta; perché era e resta un autentico leader; perché come tale è scomodo; perché è un innovatore; perché, probabilmente, se non l’unico, è uno dei pochi che ha ancora qualcosa da dire in un Paese asfittico, rappresentato politicamente da una massa infinita di mezze calzette; perché solo coalizzandosi e facendo fronte comune i suoi avversari possono fronteggiarlo; perché nei fatti è stato il solo negli ultimi anni a trovare il coraggio lanciare il cuore oltre lo steccato e/o, se preferite, di tirare il sasso nella palude rimuovendone le acque putride e stagnanti, ecc. ecc.”.

Naturalmente, queste, a cui potrei aggiungerne altre, sono solo mie sintetiche opinioni di parte. Del resto, non è un segreto la stima che riservo, e non da oggi, nei riguardi di Matteo Renzi.

Personalmente, lo giudico in assoluto IL MIGLIORE politico contemporaneo nostrano. Pertanto, invito tutti coloro che mi leggeranno a prendere queste mie quattro righe con le pinze.

Tuttavia, a me piacerebbe se le Amiche e gli Amici di FB si esprimessero al riguardo, non già con la mia arcinota e confessata faziosità, quanto invece con la dovuta, necessaria ponderazione.

