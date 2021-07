COME SI FA A FIDARSI DEL PD UN PARTITO DI CUI ZINGARETTI PRIMA DI DARE LE DIMISSIONI DA SEGRETARIO DISSE CHE ERA UNA VERGOGNA…AMEN

In modo molto simile a quanto accaduto durante la crisi del governo Conte 2 e poi con l’arrivo di Draghi è iniziato il tiro al piccione: a Renzi e ad Italia Viva.

Anche il metodo è identico: sospetti, insulti, infamie, scomuniche e chi più ne ha più ne metta. Ma siccome non è certo che il pubblico ludibrio basti (come nel caso del governo Draghi) con l’ausilio di alcuni giornali che non perdono l’occasione per farsi partito e con alcuni giornalisti che non resistono al rancore e alla rivincita, si paventano complotti, tradimenti e terzi fini

Nessun accordo in maggioranza, ddl Zan verso la resa dei conti in Aula il 13 luglio. Salvini: “Se la legge verrà affossata, il nome e cognome del responsabile è Enrico Letta”

Questo è un ddl non governativo, di iniziativa parlamentare, nel momento in cui c’è una maggioranza trasversale che comprende forze diversissime tra loro. l’iniziativa viene da un partito che ha perso le elezioni nel 2018 e che al momento è la terza forza in Parlamento. è supportato dai partiti della ex maggioranza giallorossa, che ha dimostrato di non avere i numeri in Senato (perché è vero che alla conta dei voti per la fiducia a Conte i sì hanno superato i no, ma solo perché IV si è astenuta e perché anche i senatori a vita hanno partecipato al voto e perché i vari Ciampolilli si sono schierati per paura di perdere la poltrona, cosa che non avverrà se il ddl Zan viene affossato). quindi in nome del cielo, perché il PD pensa di avere un diritto morale di imporre questo ddl con una prova di forza?

a questo punto diventa chiaro che il piano di Letta è quello di tentare di lucrare sul risultato: se va bene è tutto merito del PD, se va male è tutta colpa di Renzi e delle destre. ma a questo punto è pure chiaro che dei diritti LGBT al PD interessa fino a domani: fosse anche una legge sulla tutela del topo muschiato, quello che interessa al PD è piantare bandierine e salire nei sondaggi. altrimenti cercherebbe un accordo e porterebbe a casa quello che è sicuro di portare a casa. Oggi perfino Fassina diceva che nella legge ci sono cose da emendare…questo per dir la confusione …sono dei pasticcioni…la legge non c’entra sono regolamenti di conti intestini….

Si continua a lasciar spazio ai commenti su questa “bandiera” della sinistra…perchè con tutti i suoi difetti..la protervia di insistere la rende una cartina di tornasole… Il PD ha scelto di puntare…con un gioco azzardato per stanare l’area renziana del partito..questo è il punto…una lotta intestina sui diritti civili..probabilmente l’ultima frontiera per un Letta per niente “sereno”. Pensare che la legge Zan sia al pari del Divorzio o l’Aborto è pura follia…

I Fedez sono come le sardine….una rete a strascico per cercare elettori nella fascia giovani….ma se le sardine sono stato un flop con tutti quei pensionati intruppati…con i Fedez il gioco si fa difficile….chi li ascolta è un consumatore seriale che se ne frega della politica e soprattutto schifa quelli che appaiono….guardano solo quei due….Un patito ad hoc?…dopo il comico sfido a riprovarci.

PS:Io mi auguro che passi la legge, non ho però capito francamente se il voto sarà palese o meno. È comunque ridicolo come sempre leggere le dichiarazioni sia dei grillini che dei dem. Questi ultimi conoscono la politica, e il fatto che si allineino con le propagande grilline e dei vari “influencer” è un sintomo di una democrazia ancora troppo contaminata dal populismo. Sicuramente quotidiani come Repubblica&FalsoQuotidiano ci mettono del loro, accomunando Renzi con le destre non fanno che dare maggior dignità a Salvini e Meloni i quali sono sempre stati contrari alla legge, a differenza di Renzi e IV che sono a favore sin dall’inizio. Se non dovesse passare e ancora peggio se dovesse succedere con voto segreto voglio vedere cosa diranno i benpensanti della domenica. Intanto quelli del falso Quotidiano oggi sono disperati per la vittoria di Draghi contro la Spagna hahahahahahahahaha

COME SI FA A FIDARSI DEL PD UN PARTITO DI CUI ZINGARETTI PRIMA DI DARE LE DIMISSIONI DA SEGRETARIO DISSE CHE ERA UNA VERGOGNA…AMEN

