Il leader di Italia viva RENZI contro l’influencer che su Instagram ha rilanciato la notizia del voltafaccia dei renziani sul disegno di legge contro l’omotransfobia

RENZI ha ZITTITO Chiara Ferragni in MODO SIGNORILE Di fronte agli insulti dei Ferragnez, Renzi avrebbe potuto trascendere e rispondere per le rime. INVECE ha semplicemente invitato la sig.ra di cui sopra ad un confronto, nel corso del quale le avrebbe ampiamente DIMOSTRATO tutte le STORTURE del ddl Zan. Quale modo migliore di ribattere agli epiteti, detti solo per ottenere qualche likes in piu’ su FB??

LE PERSONE che ricorrono agli INSULTI, dimostrano sempre SCARSA INTELLIGENZA E la Ferragni che si mette a lanciare improperi contro Renzi, non e’ da meno. Uno dei pochi che puo’ ”permettersi” di mancare di rispetto ad altri e’ SGARBI, perche’ comunque non si limita al bieco insulto, ma e’ in grado di ARGOMENTARE e di illustrare ampiamente le sue RAGIONI. Cosa che Chiara non e’ assolutamente in grado di fare. E Fedez ancora meno.

COME TRAVAGLIO! Perché avete mai visto una riga di autocritica scritta, ad esempio da Travaglio ? avete mai letto una sola riga nella quale Travaglio dicesse che si era completamente sbagliato su Ciancimino Jr ? avete mai letto una riga scritta da Travaglio che dicesse che aveva tirato la volata ad Ingroia che invece è politicamente sparito, anzi mai iniziato ? Bisogna essere molto “forti” per permettersi un’auto critica in pubblico, e ci sono almeno 58 milioni di italiani che non ne sono capaci.

ORA LA COPPIA FERRAGNI6&fedez.Renzi ha almeno una compresione delle istituzioni politiche e del sistema legale. che sia un parachiappe come dite voi, è un’altro discorso. Ma almeno ha una conoscenza e una dialettica che non sono quelli di un tredicenne rintronato da social network che si esprime solo con hashtag come quelli usati dalla Ferragni invece,la superficialità è della Ferragni perché non ha una singola motivazione basata su argomenti o riflessioni. tutti i suoi messaggi a riguardo sono roba che sembra scritta da un’adolescente con la testa tra le nuvole. questa è superficialità, secondo il significato della parola.

La cosa triste è che tutti questi scambi veementi “pro” o “contro” il personaggio di turno sono esattamente ciò che ci ha resi assuefatti al non poter più eleggere i nostri rappresentanti in Parlamento e alle tante altre storture della attuale mezza democrazia italiana. Ma discutere invece un po’ nel merito della Legge Zan, visto che il tema vi appassiona tanto? .La superficialità è trattare una materia complessa e colpi di messaggi instagram con contenuti basati solo su slogan, hashtag, frasi fatte, luoghi comuni da quattro soldi. questa è superificialità. Se la Ferragni argomentasse come Massimo Cacciari o Concita DeGregorio potrei non essere concorde, ma mi leverei il cappello. ma così non è, superficialità è esprimersi con slogan da liceo, banalizzando temi complessi per fare un hashtag o messaggino social e senza entrare nel merito dell’argomento. come fa la Ferragni. questa è superficialità.

“Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione.” Beh, Renzi, se qui pensi di avere ragione, devo ammettere che in effetti ce l’hai. Lo sai qual’è la parte PEGGIORE? La SPUDORATEZZA con cui si comportano. I Ferragni di turno e i lori portaborse. Non ve ne frega NIENTE della Legge. Voi usate il dibattito politico e le stesse istituzioni per le vostre mire egoistiche. Nel disprezzo più totale della coerenza e della rispettabilità del ruolo che, nonostante tutto, ricoprite.

Tutto molto bello il mondo FERRAGI&FEDEZ, però oltre a dire apoditticamente che siamo il paese più transomofobico d’Europa (sulla base di quali dati?), continuano a non entrare nel merito e vanno avanti per slogan. Mi fa male dover dare ragione all’Innominabile, però sul fatto che i provvedimenti normativi (e le loro proposte) vadano studiati lo trovo ineccepibile.

E! Quando uno propone una legge che non ha i numeri in Parlamento – perché di questo si tratta – è lui che deve spiegare i motivi per cui la legge deve passare in modalità “prendere o lasciare” senza mediazioni di sorta. Non sono certo gli altri a doversi giustificare. TUTTE le leggi che hanno creato questioni di tipo etico (aborto, divorzio, unioni civili per citare i casi più celebri) sono state frutto di mediazioni. Sull’aborto c’era chi lo voleva fino al nono mese e chi non lo voleva proprio: alla fine oggi si può abortire entro il terzo mese. Il parlamentarismo è sintesi degli interessi in gioco. Quindi, delle due l’una: o l’on. Zan ha la maggioranza per far passare la sua legge oppure accetta un emendamento soppressivo quantomeno sull’art. 1. Una società pluralista deve tutelare efficacemente le minoranze, ma non può sottomettersi a tutte le loro rivendicazioni, altrimenti si passa dalla dittatura della maggioranza a quella della minoranza.

PS: SERVE FARE una certa considerazione sulla Società Italiana…e secondo me è proprio questo il problema, mi spiego. Ho come la sensazione che la gente pensa che la “grande Società Italiana” è incappata in un periodo sfortunato che ormai prosegue dagli anni Ottanta (ossia da circa 40 anni)…Quello che non capite è che avete un’ immagine della Società Italiana che non corrisponde a quella attuale ma a quella di 40 anni fa…E i politici in primis cavalcano questa idea. Purtroppo la Società Italiana del 2021 è un’ altra cosa. In quegli anni producevamo imprenditori e industriali di livello Internazionale, Politici di livello, intellettuali di livello, magistrati di livello etc…Oggi nel 2021 siamo diventati una Società mediocre che produce solo figure scarse etc. ma a qualunque livello, che sia imprenditore, industriale, politico, magistrato, intellettuale, professore, insegnante, medico (Pensavamo di essere i migliori, sisi si è visto dai morti….) etc. SONO TUTTI SCARSISSIMI ed è questa la realtà….Mentre gli altri sviluppano e producono a tempo record vaccini anche rivoluzionari, fanno a gara per conquistare Marte etc. noi facciamo foto alle borsette (Chiara Ferragni, l’ imprenditore n.1 in Italia oggi), uova al tegamino (Cracco, Canavacciuolo etc.) e politici che sostengono che il momdo e piatto..In conclusione guardando questa Società ITALIANA e fallita a differenza del resto del mondo (e se ho capito bene) perciò non mi stupisco di nulla !

