Non si spiega la rigidità di Letta sul ddl Zan. Che voglia farlo schiantare in Parlamento e togliersi un problema?

Scontro totale sul Ddl Zan. Il PD non ne vuole sapere di prendere in considerazione modifiche al testo come proposto dalla Lega con il supporto di Italia Viva e Matteo Renzi. Nessun accordo, dunque: il testo finirà in aula così come è stato votato alla Camera. E così si procede verso il voto che si terrà il prossimo 13 luglio a Palazzo Madama, dove però i numeri difficilmente saranno sufficienti. Insomma, il Nazareno, pur di non accettare alcun tipo di modifica al testo, rischia di andare a sbattere. «Se la legge verrà affossata in aula, la colpa è di Enrico Letta», ha tuonato Matteo Salvini. Muro contro muro e fine dei giochi, insomma.

Ostellari e la Lega avevano chiesto quanto segue: «Nel disegno di legge eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere». Cambio voluto anche da Italia Viva, i cui voti potrebbero essere decisivi per l’approvazione finale del testo. La proposta, però, è stata respinta con perdite dal Pd che con Monica Cirinnà arriva ad affermare che Lega e Iv «vogliono privare i gay dei loro diritti».

Come detto però, il vero problema sono i numeri. Dopo il via libera della Camera, il testo non ha una maggioranza al Senato: i voti sicuri oscillano tra i 130 e i 145, insufficienti per blindare il provvedimento (i no sarebbero almeno 150). Determinanti, come detto, sono i voti di Italia Viva, che alla Camera aveva votato a favore del ddl Zan ma che ora chiede correzioni.

Sicuri però che l’eventuale mancata approvazione del ddl Zan dispiacerà così tanto al Nazareno? Oppure si sta semplicemente giocando il classico gioco del cerino all’italiana per incolpare qualcun altro di una cosa che comunque non si vuole fare? Ad un primo esame freddo delle posizioni, la lettera riservata fatta giungere al Governo italiano sul ddl Zan dalla Santa Sede, con le numerose perplessità sul provvedimento, e l’irremovibile fermezza assunta da Enrico Letta e dal suo Pd, sembrano lontanissime ed inconciliabili.

Per l’appunto, sembrano. Ad un esame più approfondito, però, la rigidità del Pd non ha giustificazione alcuna. «Sono almeno tre mesi che tutti sanno che sul ddl Zan non c’è una maggioranza», ci confida un perplesso senatore dem. Con buona pace della dozzina e oltre di franchi tiratori dem che si prevedono al Senato.Ed allora dove porta la rigidità di Letta? Dice il solito senatore disincantato: «Porta il provvedimento a schiantarsi». Questo spiegherebbe anche la tranquillità di queste ore in Vaticano. «I cardinali si disinteressano completamente della mediazione di Italia Viva, perché dal Nazareno gli è stato assicurato che dello Zan non si sentirà più parlare», ammette un parlamentare che ha frequente accesso alle confidenze del Matteo di Rignano. Una partita win win quindi per il furbo Letta e per gli alti prelati d’oltretevere sempre tanto ascoltati dal leader dem.

