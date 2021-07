Sul ddl Zan la mediazione a randellate non ha funzionato.Giornata di liti e veleni, la legge contro l’omotransfobia va in aula così com’è fra una settimana

Il contenuto interessa a pochi. Intestarsi un risultato positivo o scaricare su altri un risultato negativo interessa ai più.Positivo o negativo dipende dalla parte politica.

Anche se tutta IV votasse a favore, basterebbero i voti contrari di nutriti gruppi PD e 5S per in farlo passare. Scrutinio segreto dice niente? ci saranno molti voti segreti… dunque , va letto così: in caso di (probabile) incidente, il pd cercherà di scaricare la colpa su Renzie…

Cercherá, ma non è detto che ci riesca: a me, ad esempio, è perfettamente chiaro chi sta giocando con il fuochi sulla pelle delle persone da tutelare con questa VOTAZIONE. E Il Vaticano tace perché già sa che, grazie a Letta, il ddl Zan verrà abortito sul nascere.

Accadde così quando Renzi era al governo e quella legge non fu portata in votazione….”…perchè il momento non era opportuno…” DICEVA LA DITTA PDOTA

E’ la solita fine di tante leggi sui diritti approntate e mai portate in votazione per mancanza di coraggio o mandate a morire su un binario morto per fingere di cercare un “miglioramento” con il solo di continuare a discutere per non arrivare a nulla, perché è proprio il principio base di quella legge che non piace e si vuole affossare.

Se proprio la vogliono bocciare, lo facciano e poi se ne assumano la responsabilità e vengano additati.

Ottima e incalzante cronaca degli eventi (anche se “cooptare” non è proprio sinonimo di “convocare”), che dimostra plasticamente quanto sia sempre vero l’aforisma attribuito a Marx sulla Storia che si ripete in farsa.

L’originale, la tragedia, è descritto in pochi libri di Storia Moderna degli anni 1920-1922 (leggere quello, magistrale e documentato come pochi, di Angelo Tasca sull’avvento del fascismo), quando l’inflessibile massimalismo dell’area di sinistra del Partito Socialista (che in parte confluirà nella scissione comunista di Livorno) impedì ogni tentativo,anche disperato da parte della destra liberale, di una possibile soluzione di governo con qualsiasi altro partito che non fosse il loro.

Sappiamo com’è andata a finire, e dovrebbero saperlo anche i Parlamentari che rifiutano ogni forma di compromesso, che non è inciucio ma l’essenza della loro funzione, e che se manca rende dannosa la loro presenza.

Ai massimalisti velleitari, i peggiori inconcludenti e pericolosi della storia, ricordo che i numeri non ci sono. A meno che non si voglia contare sul gruppo misto (?????).

Penso che Renzi dovrebbe votare contro per smascherare il giochetto. Quando i voti mancanti saranno ben più di 17 allora voglio sentire cosa diranno certi personaggi

Tanto del contenuto non interessa a nessuno.

Sul ddl Zan la mediazione a randellate non ha funzionato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo