Bonaccini: “La sinistra esiste se scende sulla terra” Fa’ schifo chi lucra sulla demenza della gente..e chi aplaude influenzer e repper.

Per discutere del ddl Zan il marito di Chiara Ferragni convoca il primo firmatario della legge, Pippo Civati e Marco Cappato. E perfino loro si imbarazzano per il livello della discussione. Ma in scena c’era lo spirito del tempo, quello per cui vale tutto. Perché tanto conta solo il personal branding, mica essere informati di ciò di cui si parla.

Come è caduta in basso l’Italia…e la sinistra.PROVO A SPIEGARLO E QUESTO LO CAPISCE ANCHE UN BAMBINO DELLE ELEMENTARI. NON LO SO PER LA SINISTRA INFLUENZER E REPPER.

Visti i commenti dei duri di orecchi lo spiego con la tabellina:

Composizione Senato: 321; maggioranza 161;

M5S + PD + Italia Viva + Misto orientati csx : 140

Lega + FI + Fd’I + Misto orientati cdx :148

Resto Misto non orientati + 2 Sen. a vita non iscritti a gruppi: 33

Considerando che nei 33 del Misto non orientati c’è il maggior numero di perplessi che chiedono modifiche e che nel PD alcuni senatori chiedono modifiche, la stampa dice 15 circa (oggi dichiarazione pubblica del sen. Taricco, PD, prima di lui altri anche del M5S) e visto il preannuncio di voti segreti da parte del PD e della destra, il rischio di bocciatura è grande.

Capito, patiti della conta, la differenza col voto alla Camera dove i favorevoli erano oltre 100 in più? Potrei fermarmi qui.

Si tratta di capire se si vuole una legge contro le discriminazioni omofobiche e transfobiche, che spaccherebbe il fronte oppositivo, oppure se si vuole insistere nell’usare la legge anche, sottolineo anche, per definire l’identità di genere, cosa senza dubbio importante, ma che non aggiunge nulla, né toglie nulla, alle misure antidiscriminatorie e alle pene che sono previste.

Un tema di grande portata culturale e politica che, collocato in una legge che stabilisce sanzioni penali, fornisce, a torto o a ragione, motivazioni o alibi per affossare tutto il provvedimento. Anche da parte di chi lo voterebbe, ma senza essere obbligato a condividere una definizione per legge dell’identità di genere, con tanto di sanzioni penali. Discutiamone a parte e portiamo a casa la legge antidiscriminatoria contro l’omofobia e la transfobia.

D’altro canto lo stesso Zan ha più volte dichiarato che l’identità di genere e la libertà della sua espressione è già tutelata dalla Costituzione e da altre leggi sull’esercizio dei diritti più in generale.

Interpretare come un tradimento la ricerca di un accordo per mettere in sicurezza l’approvazione della legge è un atto di banditismo politico. Boicottare un accordo possibile aiuta solo chi vuole bocciare la legge, per poi dare la colpa a Italia Viva invece che all’incapacità di condurre battaglie e vincerle portando a casa un risultato comunque migliore della situazione attuale. Come fu per le “imperfette” Unioni Civili.

Lasciare senza tutele tante persone solo per fare dispetto a Renzi? L’abbiamo già visto.

Bonaccini: “La sinistra esiste se scende sulla terra” Fa’ schifo chi lucra sulla demenza della gente.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo