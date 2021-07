Fedez in diretta Instagram con Zan, Civati e Cappato: “Offro la mia piattaforma per il dibattito, voglio dare il mio contributo da cittadino”

Trovo rivoltante tutto questo odio verso Renzi. E più osservo la nullità delle argomentazioni di chi lo odia e più sono convinto a votare IV. Sia chiaro Renzi ha commesso errori e si può essere contrari anche a tutte le sue posizioni politiche, ma tutto questo attacco violentissimo dei grillini da anni (e Fedez è uno di loro) e del Fatto Quotidiano sulla persona mi disgusta.

Il Ddl Zan mi da occasione di parlare di una evoluzione che sta diventando preoccupante. La stampa “indipendente, che si dice (a parole non con i fatti) democratica e progressista”, che si vantava di fare informazione (“i fatti separati dalle opinioni”) e che avrebbe dovuto educare, eccetto alcune lodevoli eccezioni sta assumendo atteggiamenti e modi sempre più simili a quelli di un regime. E a volte da l’impressione di essere organizzata per un fine; vale solo la sua opinione, il pensiero unico. Come spiegare lenfasi per (le offese di Fedez a Renzi sulla pipì), la manipolazione delle dichiarazioni sul Ddl Zan di (Fassina), i gg di bombardamento a tappeto con la presenza di zaniani arrabbiati e senza tituli come Fedez, le interruzioni ai pochi di IV presenti? Ovviamente, il problema non è IV, piccola ma tosta forza di governo. Ma tutti gli altri che potrebbero essere sottoposti a questa tritura. Il contatto dei media con i talebani 5S e Leu ha fatto danni enormi.

Grande dibattito democratico!Sembra una seduta spiritica, il tressette con il morto, senza vergogna dei partecipanti a sforzarsi di interpretare il “renzipensiero” quando bastava invitarlo e dirgliene 4 in faccia! Complimenti davvero!Entrando nel merito: L’emendamento che presenterà IV sarà proporre di condannare chi commette atti (fattivi o solo verbali) di omofobia e transfobia.Giusto per rispondere a chi, pure in questo pseudo dibattito che voleva essere democratico e anti discriminatorio, dice che le persone transessuali resterebbero fuori dalle tutele previste nel DDL Zan.

Fedez purtroppo è grillino e ha la memoria da criceto, si ricordi allora che le unioni civili le ha fatte Renzi mentre i suoi sodali si sono rimangiati anche quello quando è stato il momento di votare. Domanda… chi difende le minoranze Renzi o m5s?

IL REPPER: Si rifiuta di dialogare con chi ha appena attaccato (e pure in modo volgare e generico), e poi mette a disposizione la sua piattaforma per un dibattito!! Inviterà illustri giuristi e costituzionalisti? Eminenti filosofi e Esperti di diritto internazionale? Il 50% sarà di quelli che la pensano diversamente, come si fa in democrazia? E tra i partecipanti ci sarà lui, dall’alto della sua cultura? Me lo immagino il bel dibattito! Lui, Travaglio, Fratoianni, Zan, un giornalista di Repubblica, un conduttore di La7, un gruppone di fanatici 5 S.

LO RICORDATE :Durante il tentativo vergognoso di formare il Conte ter c’era un tizio che scriveva sul presunto sfaldamento del gruppo parlamentare di Iv al senato, faceva anche nomi e cognomi. Si ripete talequale. Allora prova a chiederti perché è proprio letta che vuole il voto segreto e non I V che ha chiesto il voto palese. Fattatevi la domanda e avete già metà risposta…Confucio

Che grande fake news e delusione: 17 senatori erano e 17 sono oggi con gli stessi nomi e cognomi di allora! Chi si sono spappolati invece con il governo Draghi sono stati i gruppi parlamentari del M5S! Grande capolavoro politico e storico di Renzi: Draghi is better of Giuseppi (Conte e Grillo)…Che siano personaggi (a mio avviso modesti) pubblici o pubblicitari pare non ci siano dubbi. Riesco a rimanere nel gioco dialettico solo con una qualche capacità di abbinare due storie diverse eppure fallimentari. Altrimenti non troverei la sintesi che mi quieti.

