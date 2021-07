La dirigente Pd Annamaria Sorge ha insultato pesantemente Ivan Scalfarotto per l’apertura al dialogo con il Centrodestra al ddl Zan: le reazioni

“Tra i commenti ad uno dei tanti post su Facebook sul ddl Zan è spuntato quello di Rosamaria Sorge, già candidata con il Pd a Civitavecchia. Si dispensano lezioni sui diritti civili e poi si dispensano queste perle di civiltà.

Le vergognose offese rivolte nei confronti di Ivan Scalfarotto e più in generale delle persone omosessuali sono indegne: il dibattito politico, anche aspro e combattivo, non può scadere a un livello simile.

Mi auguro che il Pd prenda immediatamente le distanze da questo gesto macabro e chieda scusa per le parole riprovevoli di una sua dirigente”.Mi colpisce la mancanza di logica:si insulta Scalfarotto su una legge che dovrebbe, tra l’altro, difendere gli omosessuali.Questa signora è un idiota nel vero senso della parola.Purtroppo è una donna e una dirigente del Pd.Povero Pd come sei caduto in basso.Si e sorpassato ogni limita civile.È davvero arrivato il momento di abbassare i toni di incitamento a odio, calunnia,violenza, minacce fisiche, appelli a gettarsi dai ponti. Deve intervenire anche la legge e individuare le situazioni che si configurano come reato. Ciò che resta della politica e dei politici sani, prendano le distanze e condannino.

“Scalfarotto froci* di m*rda”: dirigente Pd choc/ Caos ddl Zan, Letta: “Solidarietà”

Il dibattito sul ddl Zan è più rovente che mai e non mancano durissimi attacchi personali. Ne sa qualcosa Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, che ha invitato la Sinistra a dialogare con il Centrodestra per trovare un’intesa sulla legge contro l’omotransfobia. Un’apertura che non è piaciuta a molti in casa Pd, ma c’è chi si è spinto decisamente oltre, arrivando a pesanti insulti omofobi.Parliamo di Rosamaria Sorge, dirigente del Partito Democratico ed ex candidata a Civitavecchia, che si è rivolta al sottosegretario al ministero dell’Interno con epiteti vergognosi: «Con Scalfarotto voglio essere politicamente scorretta: “a froci* di merd*”». Parole choc che hanno mandato su tutte le furie Italia Viva, a partire dal segretario Matteo Renzi: «Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l’odio, mandano messaggi d’odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza».

DIRIGENTE PD INSULTA SCALFAROTTO, LETTA LA CACCIA

L’attacco vergognoso a Ivan Scalfarotto ha fatto il giro del web ed ha spinto il segretario dem Enrico Letta a sospendere la Sorge. L’ex premier ha anche voluto testimoniare vicinanza al renziano: «Piena solidarietà a Ivan Scalfarotto. La persona che ti ha insultato in quel modo odioso non farà più parte della comunità del Pd, che è comunità basata su rispetto e tolleranza». Purtroppo, il sottosegretario al Viminale non è l’unico esponente di Italia Viva finito nel mirino di haters, conosciuti e non. Lucia Annibali, ad esempio, ha ricevuto email con scritto «Sei una bastarda al pari del tuo carnefice». E Renzi ha tenuto a ricordare un altro tipo di discriminazione, legata a Travaglio: «Lisa Noja ha sottolineato come Marco Travaglio “per parlare dei crimini d’odio, faccia sfottò su chi ha problemi di salute mentale». Insomma, chi si dice a favore del ddl Zan si dimentica il primo obiettivo della legge, ovvero archiviare definitivamente omofobia e simili…

La dirigente Pd Annamaria Sorge ha insultato pesantemente Ivan Scalfarotto per l’apertura al dialogo con il Centrodestra al ddl Zan: le reazioni ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo