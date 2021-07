Mai stato d’accordo o condiviso punti di vista con Marco Rizzo, lontano anni luce dalle mie convinzioni politiche, ma stavolta condivido appieno quanto dice e aggiungo che anche io ho sempre combattuto l’utero in affitto a differenza dei sinistri duri e puri come il compagno Vendola che è ricorso a questa abominevole pratica anziché fare un gesto d’amore con l’adozione a distanza.Ma attualmente è veramente il mondo alla rovescia: se mi avessero predetto che mi sarei trovato d’accordo con Rizzo avrei consigliato di farsi curare da un luminare … Per nostra fortuna ci rimane RENZI E ITALIA VIVA. CHE CI FA SAPERE CHE:” siccome mi sono stufato di ricevere lezioni su come funziona il Parlamento da chi immagina di sostituirlo con le dirette facebook, martedì in Aula intervengo io sulle pregiudiziali.”Per dire?”Che non ci sono più margini per continuare a prenderci in giro. Siamo a un passo da una legge che tutela centinaia di ragazzi omosessuali e che possono avere delle tutele maggiori. Io dico “facciamo” un accordo su quei punti più divisivi, e ci rispondono con odio e scatenando le campagne d’odio. Mai vista una legge contro l’odio che si vorrebbe imporre odiando chi chiede di parlarne.” Renzi chi ha un cervello per ragionare é con te e Draghi. Chi non c’è l’hà…poveracci dicono solo strafalcioni.

SE FEDEZ E DI SINISTRA.ALLORA IO NON SARO MAI PIU DI SINISTRA. MARCO RIZZO.

