Probabilmente l’unico politico di rango della nostra asfittica politica, in un paio di anni ha sfilato lo sgabello da sotto il sederone del genio del Papeete, che ebbro di mohito e cubiste, aveva chiesto i pieni poteri … ha rispedito lo spensierato dandy Giuseppi, che pascolava a palazzo Chigi alla carriera accademica e di fatto sta provocando la disarticolazione dell’emergenza democratica grillina … dategli un po’ di tempo e si occuperà anche di Biancaneve e Brontolo (i FerragneZ) …CONTROCORRENTE cui mi identifico pienamente nel pensiero e nella realtà con molto orgoglio, rappresenta la vitalità innovativa e il coraggio di smuovere posizioni ingessate polverose deteriorate, a vantaggio di decisioni tanto sofferte, con mediazioni e compromessi, ma proficue e salvifiche per il nostro Paese pur continuamente smentite e non riconosciute. AVANTI SEMPRE CONTROCORRENTE MATTEO

Ddl Zan, Marcucci: “Apriamo a modifiche, il provvedimento rischia”Non e’ che Letta e’ un po’ un casinista e proprio non ha idea di cosa sia il nostro paese ?Fategli telefonare dallo zio.

“A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti. Il disegno di legge va sostenuto con equilibrio ed intelligenza, ammettendo qualche piccola modifica sui punti più controversi insieme a quei gruppi parlamentari che alla Camera hanno approvato la legge. Lo sottolineo: andare avanti con ostinazione con i numeri del Senato, vuol dire soltanto andare a sbattere. Un’ipotesi che il Pd non può accettare in alcun modo: per questo va rilanciata la proposta del collega Alessandro Alfieri”. È l’appello del senatore dem Andrea Marcucci.

