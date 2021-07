Diciamo che Fedez con la sua diretta facebook ha fatto una bella figura di m. a prescindere da quello che uno può pensare della legge o di Renzi. Merito a Cappato e Zan che non han puntato il nemico, ma han provato a spiegare a Fedez cosa è la politica.

Ho seguito la diretta instagram tra Fedez, Zan e Cappato ed ho piacevolmente apprezzato alcune risposte date dal collega e amico del PD, Alessandro Zan, che ha ricordato a tutti alcuni punti fondamentali:.

– Italia Viva ha contribuito a scrivere il DDL Zan;

– la sottoscritta (citata dallo stesso Zan durante la diretta in questione) si è battuta affinché all’interno del DDL fossero inserite anche le tutele per le persone con disabilità vittime di violenze;

– Matteo Renzi, con il suo coraggio e la sua determinazione, durante il suo governo ha portato a casa Unioni Civili e Testamento biologico.

Quindi, chi ci accusa di non avere a cuore le sorti delle persone omosessuali, transessuali, bisessuali, disabili, ecc.. non solo racconta una falsità, ma lo fa per nascondere una evidenza che, giorno dopo giorno, sta venendo a galla: molti senatori PD e 5 stelle, nel segreto del voto, potrebbero votare contro questo DDL.

Enrico Letta lo sa. E lo sa anche il capo del M5S…chiunque egli sia.

Ora il punto è: vogliamo provare ad allargare la maggioranza dei favorevoli al DDL, per evitare che i franchi tiratori giochino brutti scherzi, o vogliamo solo incrociare le dita e sperare che vada tutto bene?

Noi ci siamo.Noi siamo a favore del DDL Zan e lo voteremo senza esitazioni, ma non abbiamo alcuna intenzione di affidare alla sorte l’esito di una battaglia così importante e tutt’altro che scontata.

Forse si dovrebbe iniziare concretamente a pensare di togliere il voto segreto. A maggior ragione se dalla prossima legislatura ci sarà il taglio dei parlamentari..Sono d’accordo con Matteo ma purtroppo l’incompetenza di politici e l’ignoranza del popolino va oltre. Gli speculatori abbondano e essere logici diventa un endicap…..

