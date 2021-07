Sul ddl Zan noi voteremo come alla Camera. Ma se viene affossato sarà colpa di chi non si è preoccupato dei diritti da allargare, ma preferisce avere bandierine da ostentare. #MatteoRenzi

Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma può sentire?

Come spesso succede ci sono temi che tirano, altri che non tirano affatto. Ieri ad esempio la commissione affari Costituzionali ha bocciato anche alla Camera l’inserimento dello Sviluppo Sostenibile in Costituzione, aspetto che ritengo molto grave per il futuro dei nostri figli. Non troverete una riga su questo. Spopola ovviamente il ddl Zan del Senato.

Ci si aspetterebbe quindi che tutti siano informatissimi e dotati di una propria o altrui opinione fondata sui fatti. Con una certa sorpresa ho invece appreso che non è così.

Nella comunicazione evidentemente manipolata (evidentemente, purtroppo, solo per chi la osserva da una posizione privilegiata o almeno differente) infatti sono passati dei concetti incredibili:

1) Italia Viva non voterebbe il ddl Zan;

2) Italia Viva avrebbe aderito alla proposta del centro destra;

3) Con Italia Viva il ddl Zan passerebbe sicuramente (subirdinata: se non dovesse passare sarebbe solo perchè Italia Viva non farebbe la sua parte);

Siccome ciascuna di queste tre affermazioni è

clamorosamente falsa, c’è da domandarsi come mai venga spacciato più o meno da tutti questo stesso falso (in realtà da tutti i media vicini a m5s e PD).

Il motivo è semplice: come tutti noi parlamentari sappiamo e come dovrebbero sapere anche i cittadini attenti e scrupolosamente alla ricerca di informazioni, in questi mesi le critiche al ddl Zan sono arrivate da più parti della società civile e sono emerse sicuramente all’interno del PD e degli stessi M5S. Italia Viva al contrario ha già votato il ddl Zan e ha sempre detto che se si dovesse andare al voto lo rivoterebbe, pur chiedendo un supplemento di buon senso per cercare delle limature utili a rendere il testo condiviso senza cambiarne la sostanza. Recentemente IV ha indicato nel ddl Scalfarotto una possibile mediazione, che dunque non è affatto la proposta del centro destra, ma che ci si auspica possa diventarlo.

L’ultima grande mistificazione sarebbe quella diffusa oggi per cui il voto sul calendario dimostrerebbe che con Italia Viva il ddl Zan passerebbe in Senato. Questa affermazione chiaramente falsa preoccupa perfino più delle precedenti manipolazioni.

Ora, per tutti dovrebbe essere chiaro che il problema sul voto al ddl Zan si porrebbe nel caso di voti segreti, ovvero nel caso in cui ciascun Senatore fosse chiamato ad esprimere liberamente, senza vincoli di partito, per cui nella segretezza, la propria posizione singola in coscienza. Ovviamente nessuno può sapere come voterebbe ciascun Senatore, ma l’esperienza dovrebbe spingere alla prudenza.

Il tema è tutto qua. Ci si domanda: vale la pena sfidare la sorte, quando un minimo di valutazione lascia presupporre il risultato, quando si potrebbe ottenere con certezza praticamente lo stesso risultato con uno sforzo di mediazione? Su questo si possono avere legittime differenti opinioni?

Ora, mi vengono i brividi nel provare ad ipotizzare per quale motivo si voglia dire: “visto che i voti ci sono sul calendario, ci saranno anche nel voto segreto”. È un’evidente forzatura che sono certo non può rappresentare la volontà di giocarsi alla roulette il ddl Zan, ma che mi lascia temere possa essere la conferma di voler giocare questa partita come una bandierina: io non defletto e lascio pure intendere che se il voto andrà male la colpa sarà per forza di qualcun altro. È molto brutto pensare male e fare un processo alle intenzioni e quindi mi autodenuncio in questo passaggio: di tutto quanto scritto sopra questa è un’ipotesi, una valutazione, un’opinione personale, mentre tutto quanto precede erano fatti.

Non posso che concludere con le parole del collega e amico Ivan Scalfarotto: Votiamo #ddlZan così com’è ma siamo preoccupatissimi, non si va in Aula incrociando le dita. Il testo è buono ma la cosa più importante è approvarlo.

