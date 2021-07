Conte tira e non strappa. Ma M5S è ormai logoro”Sulla giustizia non canterei vittoria” dice l’ex premier ai ministri grillini soddisfatti per l’accordo sulla prescrizione, voluto anche da Grillo. Domenica ennesima resa dei conti (forse)

Giuseppi non è d’accordo sulla riforma Cartabia e pensa di far abbandonare ai ministri 5stelli l’uscita dal governo. Lui non ha nulla da perdere perché non è manco parlamentare. Il problema l’hanno invece tutti i parlamentari dei 5steli che dovranno rinunciare alla poltrona e a tutti i benefici. Non accadrà perciò Giuseppi stia sereno.

E – giusto per curiosità – della posizione del prof. Conte il PD che ne pensa ?

Il PD predica l’alleanza “organica e strutturale” con Conte alla guida del m5S.

Il PD dichiara che il suo interlocutore privilegiato è Conte.

Il PD considera Conte “punto di riferimento dei progressisti”.

Un uomo patetico, è passato da Salvini a Zingaretti, dalla ricerca spasmodica di responsabili a Draghi, fino a rincorrere le idiozie giustizialiste di Bonafede e Travaglio. Che pena ! questo soggetto non è più niente non è deputato, non è senatore e non è a capo di nessun partito! È un semplice cittadino come siamo noi pertanto merita tutto questo chiacchiericcio da parte dei media? il mio commento potrebbe essere una risposta ai commenti che fate su Renzi con lui dite le stesse cose vi precedo spiegando che non sono tifoso come mi avete accusato precedentemente sono semplicemente una persona libera di dire ciò che penso.

Ma quest’uomo,il vostro leader, ormai disperato…che non vuol capire che in Italia vige Democrazia Parlamentere…a quale titolo Parla? Se non è nulla? Ne’ capo d’un Partito ne’ è in Parlamento…non eletto mai… e che vuole…vuole comandare lui che non sapeva dire una parola semza suggerimenti del suggeritore del grande fratello…Non se ne vuole andare dal Potere che credeva suo…Ma chi lo ha fatto avvocato…Vuole il male del Paese…senza ritegno alcuno…vuole che le tratative sulla giustizia…cadano…Delinquente…!!!???

Il movimento 5 stelle e’ finito, entrato nel sistema per spaccare tutto e cambiare le regole sono stati inghiottiti dal sistema stesso. alla prossima tornata elettorale arriveranno si e no al 10 per cento e alla seconda spariranno del tutto. Sul governo draghi e’ meglio stendere un velo pietoso. Che fosse un rappresentante dell’alta finanza lo si sapeva solo gli allocchi potevano credere che potesse fare gli interessi della gente. Infatti gli operai licenziati per email ringraziano. Possono brindare solo i berluscones o meglio quel che resta e la destra. Vedrete che l’ultima porcata che faranno e’ l’accordo sulla nomina del presidente della repubblica. L’unica cosa che hanno fatto e’ la vaccinazione di massa, anche qui stendere un velo pietoso sul balletto astrazeneca, ma perche’ erano arrivate le dosi e chiunque al suo posto avrebbe saputo fare lo stesso. Lui conta in Europa? E certo e’ uno di loro e sa come fare. Cosa ci sta a fare la sinistra in queto governo e il movimento 5 stelle non si sa. Masochisti fino all’estremo. E’ bene che spariscano e si vadano a nascondere. Ci meritiamo un governo futuro al cui comando ci saranno le destre destre, Salvini e Meloni.E tutti a battere le mani a Draghi. Questo per far capire quando la politica con la p maiuscola sia ridotta al lumicino. Amen

Ormai commentare CONTE e il M5S è quasi sparare sulla Croce Rossa.

non possono lasciare il governo, perché, pur essendo il primo gruppo in Parlamento, sono irrilevanti numericamente, e comunque non possono farlo prima di agosto perché, se cadesse Draghi, Mattarella potrebbe ancora sciogliere le Camere e mandarci al voto in autunno assieme alle amministrative. e Draghi, che stupido non è, ha forzato la mano per approvare in CdM il disegno di legge di riforma della giustizia penale proprio adesso, facendolo passare davanti a quello di riforma della giustizia civile (molto meno divisivo), perché sa che fra meno di un mese farlo passare in CdM sarebbe stato molto più difficile.

adesso comunque il Movimento è spalle al muro: deve subire l’abbattimento di una delle sue riforme di bandiera, mentre le altre di contorno (es. decreto dignità) vengono sistematicamente fatte a pezzi e mentre il sistema di potere e nomine creato da Conte viene progressivamente smantellato.

Gli strali di Conte sono una voce nel deserto, totalmente inutile: innanzitutto parla a titolo personale perché non è ancora il leader M5S, e anche se si mettesse d’accordo con Grillo, ormai come leader è azzoppato. Grillo ha già fatto capire che vuole sostenere Draghi a ogni costo, quindi alla fine il Movimento strepiterà un po’, ma la riforma passerà così com’è, o con pochissimi ritocchi.

Conte tira e non strappa.E a proposito di fantascienza mi viene in mente l'episodio di Star trek, "l'Ira di kan" qui siamo a l'ira di Conte aspirante capo 5S e Giuseppi ter con in più le vedove del Conte bis devono autenticarmelo dal notaio che i ministri 5Stelle hanno votato all'insaputa dei gruppi parlamentari … e – giusto per curiosità – della posizione del prof. Conte il PD che ne pensa ?

