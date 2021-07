GRAZIE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA, GRAZIE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI E GRAZIE A MATTEO RENZI PER LA SUA LUNGIMIRANZA, LA SUA INTUIZIONE E AL SUO AMORE PER L’ITALIA.

Vi rendete conto?

Per le riforme e per le nomine ai vertici Rai, Draghi non deve trattare con gli eletti dal popolo, per quanto determinato e risoluto, deve strappare il si a un delinquente elevatosi…ma mai eletto.

In più, Draghi, deve sentirsi minacciato da un defficiente inetto mai passato per le urne che si crede statista..

Questo…mentre gli eletti sono in balia di poltrone vacillanti e malposte che vogliono scalzarli.

Quante vedove, quanti vedovi, stanno piangendo? Quanti stanno cercando di destabilizzare un PDC che, per fortuna, tira dritto nella gestione del paese senza farsi trascinare dalle spicciole beghe di presuntuosi cretini che non hanno ancora capito il ruolo che ricoprono.

Grazie davvero a chi sta raddrizzando il sistema e a chi, nonostante gli attacchi spietati, resiste e assiste l’unico Presidente del Consiglio che può salvarci.

Molti lo faranno più avanti, quando si renderanno conto… ma un Grazie di cuore va a Sergio Mattarella per la supervisione, uno a Matteo Renzi per l’attenta regia e un Grazie infinito a Mario Draghi per l’indiscutibile competenza.

Il mister Conte coniglio che palesava pieni poteri….! ma? ok un’ altro ingannatore falso, opportunista politicante, furbescamente se li è presi. Non capisco, come si faccia a dar voce al NULLA. Non finiremo mai di ringraziare Matteo Renzi e di conseguenza il nostro bene amato Presidente Mattarella, per averlo fatto sloggiare…… Un grazie di cuore al Presidente Draghi che con le sue competenze ci sta riportando, il prestigio e la reputazione, che con il conte e il grande fratello avevamo perso.

