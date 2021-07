Purtroppo e così….gli italiani corrono dietro ai sogni….basta una bella faccia e tanta ignoranza…..per ricevere like a volontà.

Matteo Renzi:Ho ricevuto critiche per aver risposto a una storia su Instagram di Chiara Ferragni, in cui sotto la mia faccia c’era la scritta “Politici fate schifo”. Io non mi tiro indietro, mai. E non mi interessa mettermi contro 24 milioni di followers. Sono una persona libera e dico ad alta voce che non possiamo tacere davanti al qualunquismo populista. Non mi interessa se perdo consenso nei sondaggi: ho il dovere di rispondere a chi dice a 24 milioni di persone che i politici fanno schifo. È in gioco la dignità della politica. Non la lascio a chi pensa che la politica sia solo like: non mi chiamo Rocco Casalino. Io organizzo le scuole di formazione politica per i giovani, non mi troverete mai dalla parte dei qualunquisti populisti. Tutto qui. E se questo mi fa perdere punti nei sondaggi, pace. Amo da sempre essere controcorrente, davvero..Matteo Renzi

I DUE SFRONTATI BAMBOCCI DI CERTO SONO STATI INGAGGIATI E GESTITI IN MALO MODO SENZA AVERE CONOSCENZA DELLA LORO PROFONDA IGNORANZA …

CHE LASCIA ALLIBITI

NON FACCIAMOCI PORTARE VERSO L’OBIETTIVO DI QUESTA STRATEGIA CHE VORREBBE ESSERE DIROMPENTE..

PORREI LA MANO SUL FUOCO PERCHÈ CREDO CHE VI SIA UN PRECISO ATTACCO CONCENTRICO VERSO ITALIA VIVA NELL’INTENTO DI MISCHIARE LE CARTE PER ATTRIBUIRLE LA NON APPROVAZIONE DEL DDL ZAN …

POTREBBE ESSERE IL PASSO PER UN NUOVO POPULISMO CHE TENTERÀ DI MOVIMENTARE MILIONI DI FOLLOWERS ( INVERO IN MAGGIORANZA INFATUATI MINORENNI ) ???

… NON CREDO CHE CIÒ POSSA NASCERE DA UN’IDEA DELL’IGNORANTE .. SUPPONENTE ED INFAMANTE FEDEZ …. MA SONO CERTO CHE SIA IL FRUTTO DI UN INGAGGIO CON REGIA OLTREMODO PERVERSA E VELENOSA …. CHE SOLO UN NOTO DIABOLICO DIAVOLO POTREBBE INVENTARSI PER AZIONARE LA SUA ULTIMA LURIDA CARTA PRIMA DI PERIRE ( POLITICAMENTE

MA SE NE PARLERÀ NEL 2023 E la cosa strana è che nessun altro politico ha detto nulla in difesa della categoria!

Tanti paraculo dicono non lo capiamo! Ma mi sa invece che lo hanno capito perfettamente. È proprio per questo lo temono e lo attaccano. È vero che i sondaggi non lo premiano, ma quel 2% fatto di pura intelligenza, di grande lungimiranza, di perfetta visione del futuro, di Politica con la P maiuscola, non fa che ossessionare tutti coloro i quali non sanno rassegnarsi all’idea che un piccolo partito come IV sia stato capace di un grande merito: aver azzerato tutte ma proprio tutte le grandi e popolari percentuali degli altri partiti!

