Reddito di cittadinanza, Renzi chiede il referendum per toglierlo

“Nel 2022, dopo l’elezione del presidente della Repubblica, partiremo con una raccolta firme un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Vogliamo che siano gli italiani a dire se il Reddito di cittadinanza è diseducativo e va mantenuto o no“. Lo ha detto Matteo Renzi al convegno dei giovani di Confindustria. “Chi di referendum perisce, di referendum ferisce. – aggiunge – Io non voglio che in Italia continui a esserci uno strumento con cui si educano i giovani a vivere di sussidi e non di sudore“.

Matteo Renzi, le polemiche sulla sua proposta

“Renzi ci riprova coi referendum. Evidentemente non ha ancora imparato la sonora lezione che gli è stata data qualche anno fa“, commenta la deputata del Movimento 5 Stelle Maria Pallini.

“È un recidivo – continua – che non si arrende all’evidenza dei fatti e che non riesce ad essere in sintonia con le esigenze concrete del Paese. Lo scorso anno il reddito di cittadinanza ha rappresentato una vera e propria boccata di ossigeno per gli italiani alle prese con la prima, violenta ondata del Covid-19. Ora sta andando a regime la seconda fase, quella dell’impiego dei percettori nei progetti utili alla collettività approntati dalle amministrazioni comunali. È una misura di sostegno e, al tempo stesso, di politica attiva del lavoro che non va assolutamente smantellata, checché ne dica Confindustria a cui Renzi forse è abituato a strizzare l’occhio. Piuttosto noi siamo ancora in attesa che dia corso alla sua promessa pubblica di abbandonare la politica“.

CARI GRULLI PERCHE AL POSTO DI BLATERARE E DENIGRARE! PERCHE NON APRITE IL CERVELLO,CERTO SE LO TENETE? Quelle di RNZI E UN, Iniziativa sacrosanta, che cerca di interrompere, prima che sia troppo tardi, la più pericolosa e distruttiva delle misure populiste.

Anche su questo tema occorre mettere in guardia sui pericoli insiti nel vizio italico di seguire acriticamente le prassi invalse in altri paesi del nord Europa senza lo sforzo di cercare soluzioni ai problemi in linea con i bisogni e le condizioni culturali del nostro paese.

Non è in discussione l’impegno solidaristico nei confronti di chi si trova in difficoltà, ma l’irresponsabilità di aver strutturato l’intervento disancorandolo da una chiara ed effettiva partecipazione attiva del beneficiario.E sopratutto la quasi totale mancanza di controlli sui beneficiari, che ha permesso a molti di percepire il Rdc senza averne diritto (notai, avvocati, carcerati, mafiosi etc.) per parlare poi anche della totale inutilità dei navigators.

Per percepire il reddito di cittadinanza quando non se ne ha bisogno non occorre truffare lo stato. E’ il modo con cui è stato concepito che lo rende facilissimo.

Vi faccio un esempio, tra queste tre persone:

1) un senzatetto senza reddito che dorme in una scatola di cartone alla stazione.

2) un cinquantenne disoccupato che non avendo reddito è tornato a vivere a casa della madre, proprietaria di un divano scalcinato e con una pensione di 900 euro al mese con cui campano entrambi.

3) il figlio diciannovenne di un notaio e di un primario di medicina milanesi che studia al DAMS di Bologna dove ha affittato a nome suo un appartamento.

I primi due non hanno diritto al reddito, il terzo ha diritto sia al reddito sia al contributo affitto.

Si cara GRULLANDIA ! questo reddito è giusto eliminarlo e ridare l’aiuto ai più bisognosi in modo diverso con controlli molto seri non è possibile che un disoccupato come il mio vicino di casa percepisca il reddito quando la moglie ha un’entrata che permette loro di fare una vita più che dignitosa da nababbi.Più che abolito andrebbe profondamente riformato… il eferendum potrebbe dare una spinta in quel senso… chissà.

Firmerò molto volentieri, questo scandalo deve finire. Mai più denaro a uffa senza contropartita, e oltretutto a chi finge di essere povero. Mai più assistenza in cambio di nulla, mai più sbracarsi sul divano mentre gli altri lavoratori fanno la fame per pagarti le vacanze e i vizi, quel denaro va sudato con tutta l’anima.

SI CARA SETTA DI GRULLANDIA! Il RdC così concepito è un obbrobrio. O lo si riforma pesantemente, oppure lo si chiude e si torna almeno alle regole del REI.

E si chiude pure la pantomima dei navigator.