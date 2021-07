Dal Pd a M5S, scricchiola sempre di più il fronte del sì al ddl Zan.

Marcucci apre a Italia Viva e scoppia il putiferio fra i dem. Sospetti sulla tenuta dei “contiani”. Sulle votazioni segrete in Parlamento già sono iniziati calcoli e veleni

ANCHE QUI RENZI DA QUELLO CHE SI LEGGE HA RAGIONE Se avessero dato ascolto subito a Renzi, invece che riempirlo di insulti gratuiti…Stai a vedere che il tanto deriso partitino del 2% oltre ad averci liberato finalmente da Conte e incoronato Draghi riesce pure a essere decisivo sul ddl Zan e poi sulla elezione del futuro Presidente della Repubblica..

Sul rafforzamento della protezione di queste categorie di persone sono tutti d’accordo,i cattolici tra i primi. Rifiutare l’intesa sembra quindi insensato specialmente perchè una legge approvata quasi all’unanimità si presenta meglio ai cittadini.Allora perchè i vertici del PD insistono nel tenere una posizione rigida? La risposta non può essere diversa dalla seguente :le parti che non si vogliono modificare esprimono la vera finalità della proposta di legge voluta dal partito democratico.D’altra parte dubito che un mero inasprimento delle pene per eventuali aggressioni nei confronti di questi soggetti sia così decisivo per impedirle dal momento che gli omicidi p.e.avvengono anche dove c’è la pena capitale.Lo scopo quindi della proposta di legge Zan è quello di imporre opinioni conformi alla teoria gender e di sviluppare la stessa nella società con una propaganda massiccia addirittura nelle scuole.

“Letta è arrivato da poco e già c’è chi sogna di fargli le scarpe, e questa vicenda ha buone possibilità che si trasformi in una sconfitta”, dice un senatore Dem. Ma pensa … forse chiedersi il perchè ? Uno che da quando è arrivato non ha parlato di altro al di fuori di: Ius soli, DDL Zan, patrimoniale e accoglienza migranti.

Ma fare qualcosa per gli italiani ? Magari occuparsi chi chi è stato penalizzato economicamente dalla pandemia ? Magari cercare di far ripartire il paese ? Magari miglirare il nostro sistema di istruzione ? E quello dei trasporti ?

Letta il giovane non è “rimasto sereno”. Sta cercando solo di riportare all’ovile le pecorelle smarrite con una serie di tematiche che “dovrebbero” piacere a gente come le sardine.

Quante pecorelle torneranno? e quante sardine resteranno tali?

Secondo me, poche. I vecchi militanti PCI passano a miglior vita…. ed i ranghi non vengono riempiti con nuove reclute. Per fortuna.

A proposito: la vecchia Avanti popolo va aggiornatain INDIETRO PECORELLE. Da scombisciarsi.

