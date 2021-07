C’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.Di Maio festeggia: “Ora si riparte” PER ANDARE DOVE NON SI SA.

NE COMUNICATO DELLA SETTA M5S DI GRULLANDIA SI DICE! Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle.Siamo arrivati a questo risultato non con le polemiche ma con il dialogo, il confronto e la mediazione.Ce l’abbiamo fatta! Questo è un grande traguardo per tutto il MoVimento 5 Stelle: ora siamo pronti per ripartire…Insieme!Voglio ringraziare i sei amici e colleghi che con me hanno condiviso questo delicato passaggio con spirito costruttivo e grande tenacia!

Che notiziona, accordo che segue per importanza solo quello di Yalta. I quattro elettori dei Cinque Stelle rimasti sono stati informati e sodisfatti? Ovviamente.

Alleluja!!! Ma che ruolo potrà avere Grillo che fino a ieri definiva Conte “privo di una visione politica”? E comunque ogni dubbio verrà sciolto a breve: vedremo quale sarà la posizione del “nuovo” Movimento sulla cosiddetta riforma Cartabia. Comunque la credibilità di Grillo è ormai a zero. E IL CONTE! Gli è andato bene Salvini: lo ha fatto diventare addirittura Ministro degli Interni del nostro Paese. Gli sono andati bene Ciampolillo, la senatrice Rossi e la signora Mastella. Figurati se non si faceva andare bene Grillo. Per nostra grande fortuna (e per la verità anche per la bravura di Italia Viva) il nostro Paese alla Presidenza del Consiglio ora ha Mario Draghi. Ritengo che una leadership di trazione grillina nella politica italiana sia ormai un argomento chiuso: al Governo, in Parlamento, nelle Regioni, nei Comuni.

Accordo quanto mai inopportuno in questo momento dopo la resa senza condizioni suggellata dalla riforma della Giustizia. Che fa Conte? Avvalla l’affossamento della legge Bonafede? Conte può raccogliere solo i cocci. È peggio di una waterloo.Accordo su cosa? Gli va bene o no il paparacchio sulla giustizia? La prima impressione è che abbiano deciso di non decidere sperando di salvare capra e cavoli. Si preoccupano di rimettere in ordine le sedie a sdraio sul Titanic che sta affondando invece di decidere che cosa può ancora essere salvato.

Non avevo dubbi che ORA avrebbero trovato un accordo (per non sfasciare tutto). Ma durerà poco, fino al primo problema tra i due. Il fatto è che non ho capito come finirà con la riforma della giustizia, tra l’ok di Grillo e lo stop di Conte. Chi avrà la meglio? Sicuramente Draghi

Che notiziona, accordo che segue per importanza solo quello di Yalta. I quattro elettori dei Cinque Stelle rimasti sono stati informati e sodisfatti? Ovviamente. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo