GIUSTIZIA! La riforma copia le modalità europee ed è voluta fortemente dall’Europa che la pone a condizione per ficevere i fondi del Recovery …

“Giustizia non è vendetta, la riforma elimina il rischio di processi a vita” Intervista a Gherardo Colombo: “Le pene alternative? Il carcere è criminogeno. Se vogliamo sicurezza dobbiamo garantire la dignità di tutti”

Un abisso tra Colombo e Davigo. Un riformatore illuminato e un secondino.Si processa velocemente, si condanna e si spedisce in carcere, dove resterà a lungo o per sempre. E dove sarà trattato in modo umano, senza secondìni che lo prendono a botte.

Se leggete il FQ e i commenti dei seguaci di Travaglio sotto gli articoli, rimanete allibiti dalla sequenza di scemenze che scrivono. Manco davanti ai disastri quotidiani della magistratura marcia si arrendono, hanno proprio il paraocchi !

Oggi si fanno molto processi inutili, talora grotteschi, spesso i Pm chiedono il rinvio a giudizio a quasi 6 anni dai fatti quindi appena prima che scatti la prescrizione e a quel punto si crea una affannosa quanto inutile corsa contro il tempo… Anche basta…….e dopo altri 6 anni un tizio è assolto. Ma il pm non è contento ricorre, e dopo altri 6 la Cassazione sentenzia definitivamente l’innocenza. Intanto il pm fa la sua carriera….Non è cancellando i processi che si risolve il problema dei processi a vita, ma semplicemente facendoli brevemente.. Come mai all estero li fanno velocemente senza prescrizione ?

Ma perchè non propone di recepire o comunque conformare la nostra “ingiustizia” alle normative dell’Europa. Mi sembra una scelta logica e obbligata! Copiamo i loro ordinamenti.Non possiamo essere diversi perchè si deve salvare la corruzione e la malavita organizzata come supporti del sistema politico.

Se eliminiamo il carcere (ovviamente con tutte le garanzie del rispetto della dignità umana e senza abusi) per chi delinque il dr Colombo mi dovrebbe spiegare che vantaggi ci sono ad essere onesti se chi si è arricchito in modo disonesto viene condannato a pene che in realtà non sono punizioni. Esempio: chi fa i domiciliari in ville di lusso dopo aver corrotto, rubato e fatto la bella vita per 30 anni. A milioni farebbero la firma per fare la bella vita 30 anni e poi farsi ultimi 5 anni di domiciliari in una villa. Nei democratici Stati Uniti si va in galera per evasione fiscale. In Germania si va in galera per corruzione. In Italia chi davvero sta in galera per evasione e corruzione?? Sarebbe giustizia questa? Per me è ingiustizia verso chi è sempre stato onesto e ha rispettato le leggi.

GIUSTIZIA! La riforma copia le modalità europee ed è voluta fortemente dall’Europa che la pone a condizione per ficevere i fondi del Recovery … ultima modifica: da

