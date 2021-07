L’Isis torna a minacciare Roma e Di Maio: “Sono ancora tra i nostri bersagli principali”. Lui: “Non fermeranno lotta al terrorismo”

Numerosi gli attestati di vicinanza al ministro da parte degli esponenti politici italiani. Dalle colleghe pentastellate Raggi e Appendino ai forzisti Brunetta e Carfagna, fino al leghista Giorgetti e al segretario Dem Enrico Letta hanno condannato l’attacco delle Bandiere Nere al membro del governo.

In questi giorni hanno licenziato un sacco di operai…. Il terrorismo da conmbattere è questo,tutto il resto è noia. P.s. Persone che minacciano Di Maio non possono essere terroristi. Sono comici allo sbando.L’unica arma in queste minacce è quella di distrazione di massa. Casca a fagiuolo, casualmente. Pregate DiBattista di andare a spiegare agli alti membri dell’ISIS (cosa che già si proponeva di fare, niente di nuovo) che si tratta di pazientare solo qualche mese, poi il soggetto tornerà al SanPaolo a vendere bibite.

Visto che nei commenti DELLA SETTA DI GRULLANDIA i piú usano parole come contaminazione, sbarchi, minacce, terrorismo e molto altro ancora, mi chiedo se gli stessi che scrivono tali commenti, hanno mai verificato chi abbia messo in piedi organizzazioni tipo al qaeda, isis, daesh e altre ancora come e perche. Oltre a questo, dato che una delle parole che vedo piú usare, é invasione, sarebbe bene sapere, che in Libia, Siria Afganistan, Yemen, Iraq, tutta l’Africa sub sahariana, cosi come tutto il medio oriente, chi ha realmente invaso quei paesi con eserciti e mezzi militari siamo proprio noi occidentali. Il peggio peró é che alla parola tragedia, disastro, fame, paura, disperazione, morte, sofferenza, malattia e molto peggio ancora, la parola che piú ci distingue é ipocrisia. Scrivere commenti stando seduti su una poltrona son capaci tutti, la cosa complicata é appunto capire cosa stiamo facendo noi occidentali nei posti che ho sopra elencato. Poi se a qualcuno risulta piú comodo continuare a credere che tutto avvenga perche noi occidentali siamo nel giusto, liberi di farlo, le conseguenze peró saranno ancora peggio.

SOLO DISTRAZZIONE DI MASSA: Ecco gli argomenti da cui tentano di distrarre gli italiani con una grottesca orgia su terrorismo, islamismo, sicurezza e immigrazione (Ma gli italiani sono più furbi e non abboccano): scandali delle carceri, licenziamenti, proteste di piazza contro g20, scandali del potere e delle divise, polemiche su riforma della giustizia e tanto altro… Peraltro peccano di furbizia, perchè il main stream sceglie per distrarre i temi che scatenano più complottismo: terrorismo, islamismo, immigrazione e sicurezza. E infatti nei social si vede una distanza siderale tra il Palazzo abbarbicato in grotteschi allarmismi e il popolo che non si lascia distrarre. Peraltro se fossero furbi avrebbero un’infinitià di temi per distrarre: calcio, europei, musica, economia, scuola, università…oppure potrebbero puntare sulle calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, uragani, tsunami..) Invece senza alcuna furbizia tentano di distrarre la gente con allarmismi sul terrorismo e sull’islamismo a cui non crede nessuno! la cosa che intriststisce di più la gente è vedere ridotti molti cinquestelle ad usare persino le stesse parole di destre e atlantisti su terrorismo,islamismo, sicurezza e immigrazione… Ma dove sono finiti i cinquestelle che con coraggio respingevano la narrazione main stream sul terrorismo e sull’islamismo ai tempi degli attacchi di Parigi? E dove sono finiti i giornalisti che condividevano le magistrali inchieste del compianto Giulietto Chiesa?

PS: DOVE STAVA IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO &C Politici e potenti così loquaci su islamismo non hanno detto una parola e non hanno fatto i complimenti alla procura di Milano e alla Digos e agli investigatori per avere smantellato pericolosa cellula suprematista e nazifascista nella Milano bene, salvando la vita di un musulmano nero di sinistra bersaglio della follia razzista della cellula terroristica di estrema destra. Dopo che a febbraio era stato scoperto il concorso di Miss Hitler e altri progetti neonazisti,il mese scorso a Roma era stato sventato un attacco di estrema destra contro l’Onu e smascherata una cellula nazifascista. Dopo oltre un anno e mezzo i Carabinieri del Ros avevano proceduto allo smantellamento di una cellula neonazista e xenofoba che, attraverso i social, si “prodigava” in campagne antisemite e anti-straniere in Italia. Follie discriminanti che erano culminate in quel progetto di un attentato contro una struttura delle Nazioni Unite. A Roma, dunque, 3 settimane fa, indagate 12 persone – contro di cui sono state emesse ordinanze con misure cautelari – tra i 26 e i 62 anni. Il gruppo madre – che aveva pagine su Facebook – rispondeva al nome “Ordine Ario Romano”. I dodici indagati dell’inchiesta di Roma sono accusati di diversi reati: dall’associazione finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa alla propaganda sovversiva di stampo nazista. Diffondevano anche fake news contro gli immigrati e gli stranieri. Ma da quando abbiamo un ministro degli esteri? Ah forse si riferiscono a quello che incassa 20 mila euro mese dicendo che fa il bene dell’italia?

