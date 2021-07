Rielaborazione in chiave moderna di una Leggenda.Perché dovrebbe comandare uno che nemmeno è iscritto al partito? In quale realtà un partito politico è diretto da uno che non ne fa parte?

M5s, venti di scissione. Conte contro Grillo: “Ha condizionato i ministri sulla prescrizione”I fedelissimi dell’ex premier chiedono un’assemblea con i componenti dell’esecutivo: “Vogliamo sapere cosa è successo” Rielaborazione in chiave moderna di una Leggenda : Il Padre mando` suo Figlio in Parlamento, tramite una “nascita” verginale, ossia senza essere mai stato votato da alcuno e senza mai avere fatto qualcosa di minimamente politico. C`era stata anche la sovrintendenza di un Santo Spirito, sotto la forma di un Contastorie esperto nel sociale. C`era poi colui che si credeva il Vero Padre con diritti genitoriali, ma che poi fu rimandato a lavorare nella sua bottega e fini` dimenticato. E chi era Giuda? Beh, Giuda, in questa versione, e` stato il Figlio, che si e` ribellato. E chi tradi` il Figlio tre volte, prima che cantasse il gallo? E` stato Zinga, il discepolo piu` fedele, quello che disse che il Figlio era la guida fortissima dei veri credenti. E Renzi, che ruolo avrebbe in questa vicenda, chiedera` qualcuno? Proprio nessuno, lui stava a Firenze a mangiare il pop corn. Poveretto, non sa più a cosa appellarsi. Vede chiudersi la strada verso la gloria a cui teneva tanto. Ormai non se lo fila più nessuno, tranne il patetico Crimi.

Qui si parla di capo politico di un partito, e Conte non solo non è iscritto al partito che vorrebbe dirigere, ma nemmeno è mai stato eletto quale capo dagli iscritti al medesimo: lo ha nominato capo in pectore Grillo, che poi ci ha ripensato. Se i parlamentari vogliono seguire Conte lo possono fare, ma questo non implica che il riferimento di tutti o parte degli eletti diventi il “capo” del partito. Specialmente quando il partito è proprietà del suddetto Grillo. Conte vorrebbe semplicemente appropriarsi di una realtà politica esistente piuttosto che crearne lui una nuova. Ci è abituato, dal conseguimento della cattedra a quello della poltrona, ma non è che possa sempre arrivare tutto per grazia ricevuta

OK! Se fosse solo un problema di potere all’interno di M5S potremmo anche evitare di perdere tempo dietro a questa pantomima. Il fatto è che invece Conte sta puntando al bersaglio grosso, ovvero Draghi, prima che si concretizzino i risultati sul PIL (previsto quest’anno al +5%), sul PNRR, ecc. Per cui qualsiasi occasione per fare il controcanto al governo è per lui merce preziosa, e poco importano le sorti dell’Italia. Un uomo posseduto dalla smania di potere e che ha la sua cassa di risonanza nel giornalino di Travaglio. Sarebbe ora interessante capire se il PD pensa ancora ad una alleanza organica con M5S ed, eventualmente, con “quale M5S”, ovverso se con l’ala governista o quella dichiaratamente anti-Draghi. Almeno si capirà anche lì se vorranno o meno tentare di abbattere il governo …

Conte due settimane fa si vantava di essere quello che più aveva favorito la nascita del governo Draghi, affermazione che offendeva l’intelligenza degli ascoltatori tanto era assurda. ora ha fiutato il cambio del vento e si ripropone come il custode dei valori del M5S contro il governo Draghi e i grillini asserviti.

l’ennesima riprova che Conte non ha un’idea o una posizione sua: va dove tira il vento e dove pensa che potrà avere più consenso.

Perché dovrebbe comandare uno che nemmeno è iscritto al partito? In quale realtà un partito politico è diretto da uno che non ne fa parte?

