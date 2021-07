Sorpresa: il Vaticano chiama, il Pd non risponde più.Proprio con un segretario cattolico l’incomunicabilità sul ddl Zan con la Santa Sede, che non è più quella di Ruini e chiede un confronto. Imbarazzo dei cattodem.Letta ha capito che il suo partito avrebbe perso tanti voti se si metteva a trattare col Vaticano.

Per me, essendo la terra piatta e pure invasa da scie chimiche e banchi con rotelle prese in prestito dai cervelli di alcuni…io per dipanare tale intricata matassa, mi rivolgerei a Toninelli. Letta ha capito che il suo partito avrebbe perso tanti voti se si metteva a trattare col Vaticano.

All’inizio aveva esordito dicendo che si poteva discutere. Poi è stato travolto dalle critiche ed ha capito che doveva sostenere il ddl senza se e senza ma. Inoltre Draghi, ha dato una risposta netta al Vaticano dicendo che il parlamento di uno stato laico è sovrano. A questo punto Letta ha dovuto fare dietrofront.

Ma difatti i problemi non stanno mica al Vaticano; stanno nel Parlamento … italiano!!

Letta vuol fare il Renzi, ma manca di carisma e di autorevolezza. Finirà, probabilmente, impallinato in Senato. Dopo di che, la vedo dura per il PD. Peccato, è il solo argine ( numerico) all’ascesa di Salvini e Meloni. La cosa più sgradevole è che la sinistra ha completamente sopraffatto l’ala più centrista.Fino a ieri pensavo che l’improbabile segretario del pd venisse impallinato dopo le amministrative. Da oggi prevedo che non arriverà a Ferragosto.

Diciamo la verità.

Come presidente del consiglio, Letta si era dimostrato un mediocre, incolore, un piccolo amministratore privo di visione politico-sociale, certamente inadatto a guidare un paese.

Oggi, tornato dalla Francia, Letta appare il mediocre di sempre, ma rancoroso e inacidito, e pure un po’ rimbambito… come un pugile suonato.

Sarà pure una questione politica, ma il fatto personale ci aggiunge molto di suo.

E quanto radioso futuro abbia un partito che imposta le sue scelte politiche sulle reminiscenze di astio personale della sua classe dirigente attualmente egemone, non è difficile immaginare…

AMICI: viviamo tempi nei quali sarebbe utile ricordare (spesso !) che non tutti la pensano allo stesso modo. e che per questo vanno rispettate le sensibilità e le idee di ognuno. Su leggi “quadro” o di “principi di civiltà” Solo costruendo il più ampio consenso si potrà avere una legge il più possibile condivisa e quindi più facile da rispettare perché di fatto entrata nel costume sociale. Imporre il proprio punto di vista a colpi di maggioranza non farà bene a nessuno. Gli animi si scalderanno e le parti si fronteggeranno, anziché lavorare assieme per raggiungere un compromesso onorevole. Ma naturalmente questa è solo un’opinione personale.

Sembrerò fuori tema, ma io continuo a chiedermi ogni giorno: perché Zingaretti si vergognava del suo partito? E come mai una cosa così forte è stata digerita dal PD senza problemi, senza riflessione, senza dibattito? Ma osservando scelte, comportamenti, modi di esser, un’idea comincio ad averla… ultima modifica: da

