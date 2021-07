Esattamente bastava un SI

BASTAVA UN SI.Ci sono dei momenti in cui mi chiedo se il nostro Paese sia attraversato dalla non coerenza,sugli Argomenti di attualità che di volta in volta si susseguono.

Ci sono dei momenti in cui mi chiedo se il nostro Paese

sia attraversato dalla non coerenza,sugli Argomenti di attualità che di volta in volta si susseguono.Nel 2016 Renzi propose un Referendun per modificare in alcuni punti la Costituzione.Ci fu un coro di no,dai Sinistri del PD. ORA: Le anime belle che si scandalizzano perché cambiano i testi tra un ramo e l’altro del Parlamento dovrebbero ricordarsi che c’è solo un modo per evitare questo ping pong: superare il bicameralismo perfetto. Io, che sono andato a casa per aver provato a farlo, non accetto l’ipocrisia di chi adesso pretende che non ci siano mai cambiamenti nel passaggio parlamentare. Avere Idee ed opinioni è un diritto sacrosanto.fare ripicche invece,è un comportamento da incompetenti,assetati di potere e privilegi ,agli antipodi della Linea Politica della Sinistra. Matteo Renzi