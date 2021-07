“In Italia pochi profitti”. Così la multinazionale Uk ha licenziato via pec i 422 operai

La GKN, di proprietà del fondo Melrose che la comprò nel 2018 con una scalata ostile, sulla chiusura improvvisa. I sindacati: “Affronto al nostro Paese, Draghi intervenga”

Gkn è una multinazionale che apre e chiude fabbriche in tutto il mondo, Italia compresa. Sta a noi creare le condizioni per essere scelti Tra queste condizioni non ci sono i lamenti sidacali e il politico acchiappavoti. In un film già visto, questa fabbrica finirà in un baraccone a carità pelosa, i dipendenti a giocare a carte e fare parole incrociate. Il governo dovrebbe aiutare i dipendenti a trasferirsi, con un prestito favorevole e cospicuo.

Se l’impresa non fa dividendi tradisce gli azionisti che vogliono fare denaro con altro denaro. Come fermare l’usura liberalizzata senza ledere diritti? Marx leggeva Dante in Italiano e sapeva cosa fosse mettersi soldi in saccoccia…Chi calmiera la foga di money delle multinazionali dai fori legali anonimi e delocalizzati? Gli operai possono creare cooperative di riciclo e gli altri? Ai governi spazi di manovra anche autoritaria a meno non si facciano comprare…Questi sono gli effetti di un capitalismo che è governato dai fondi di investimento a cui interessa solo fare profitto. Il problema è che la politica a cui spetterebbe un riequilibrio delle forze in campo non svolge il suo ruolo, non è in grado di prevenire ma si trova solo a gestire le crisi industriali. Altro che marxismo da 70 anni.

” I sindacati hanno messo un presidio di operai alla fabbrica”.

PERCHE! Grazie al presidio, la multinazionale riaprira’ i battenti e riassumera’ tutti immediatamente con tanto di scuse?

Sembra proprio che le convinzioni degli anni 70 siano dure a morire.

La “lotta dura senza paura” poteva ancora avere qualche effetto sino a quando c’era la cortina di ferro.

Ma sono oramai decenni che le aziende, se non trovano convenienza, delocalizzano in qualsiasi parte del globo.

L’occupazione si produce diventando competitivi (come i paesi del nord UE), non bloccando cancelli.

Tutti bravi a ripetere a pappagallo il mantra neoliberista della competitività e del taglio dei costi con il deretano altrui, nn guardando ad altri aspetti, anche sociali e umani, della vicenda di un’azienda che comunque nel 2020 ha prodotto utili per gli azionisti e venduto i propri prodotti, ma chiusa da un fondo speculativo solo per il timore di nn riuscire a massimizzare i profitti negli anni a venire…nn a cuba o in urss ma anche in quei paesi ue dove lo stato ha ancora la capacità di mostrare gli attributi, come la francia, una decisione sciagurata del genere verrebbe bloccata perchè contraria all’interesse nazionale!

I costi di un azienda sono dovuti soprattutto alle tasse che uno stato inefficiente come il nostro fa gravare sulle aziende e queste tasse derivano da decenni in cui si andava in pensione con 35 anni o meno di lavoro,da migliaia di miliardi in vecchie lire spesi al sud senza risultati, in sussidi erogati a popolazione imprenditori agricoltori ecc ecc, in una giustizia con tempi biblici, in meta del paese in mano alla criminalità, in uno stato con enti come le regioni con bilanci insostenibili(vedi Sicilia)…..aggiungiamo i costi di locazione, Irap, la differenza tra uno stipendio lordo e netto, il costo di corsi spesso inutili, costo dell’ energia, costi per capire le inutili norme spesso cteate apposta per non fare capire, tasse regionali, provinciali comunali, costi della spazzatura …ecc ecc MA NOI SIAMO PERFETTAMENTE IN LINEA…… E non è vero che gli stipendi sono troppo bassi sono in linea con Ires……Basta?

Qualcuno dovrà prima o poi prendere atto che l’età industriale è finita. Negli anni ’90 in USA, nel Duemila in Europa, viva adesso in India, Cina e Corea mentre già muove i primi passi in Etiopia.

Gli operai finalmente liberati (nella Roma di Augusto avrebbero fatto salti di gioia!) potranno finalmente dedicarsi ad attività più piacevoli e remunerative. Più consone a un Paese che aspira a uno sviluppo di tipo occidentale.

