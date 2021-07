Grillo e Conte, accordo per disinnescare la bomba Giustizia. L’ex premier diventerà presidente M5s. Di Maio sin dall’inizio mediatore tra i due per trovare l’intesa sul nuovo corso. Ma alcuni deputati e senatori protestano lo stesso contro la reintroduzione della prescrizione.

A Draghi non c’è alternativa ! Se salta la riforma della giustizia salta il PNRR ! Salta l’Italia e ci saranno forconi per tutti !! TUTTO! PER FORTUNA CON QUESTI NON POLITICI MA POLTRONARI E PALANCARI GUARDANO SOLO ALLA POLTRONA E ALLE PALANCHE.E come al solito, si finisce a tarallucci e vino.Che guaio hanno portato in questo sventurato Paese,tutto per le loro poltrone, le beghe famigliari, l’ego smisurato del damerino.Ora sono tutti a posto, svanita la paura del mancato terzo mandato. “Conte, che sarà nominato presidente M5s, circondato da una segreteria politica di peso, i cui nomi dovranno avere il benestare del Garante ( cioè Grillo ) . “che dire ….. chi comanda alla fine è sempre il padrone del marchio !!!!!!!

Come sempre si discute sul niente “Conte, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. (cit. Ortottero Ligure) Lo ripeto: Come sempre si discute sul niente, perché lo statuto di cui si parla nessuno l’ha vsto. Infatti Crimi annuncia che cosa? “Conte e Grillo hanno definito la nuova struttura delle regole…”. Ma le regole dove stanno? Boh?!

Così si parlerà per un po’ di tempo su quello che non c’è; per un altro po’ di tempo di una copertina che è solo il titolo di qualcosa che ancora non si appalesa; per un altro po’ di tempo dell’annuncio della presentazione di quell’oggetto misterioso che è il nuovo statuto del M5S; finalmente si arriverà alla rottura per il disaccordo su quella cosa che non c’è. Nel frattempo il grande statista Di Maio, che ha lavorato pancia a terra 24h/24, campa sull’unica certezza che c’è: la sua cadrega da ministro. In fondo il succo di questa starwar sta’ tutto lì. Dove altro, se no?

Conte. Intanto ha preso insulti e pesci in faccia da Grillo. Se fosse stata una persona seria dopo essere stato apostrofato come inetto ed incapace avrebbe levato subito le tende. E’ senza dignità. Di Grillo non mi fiderei l’ho sempre considerato un buffone manipolatore di folle. Ripeto qualunque persona, mediamente dignitosa, dopo gli sberleffi e gli insulti di Grillo sarebbe tornata al suo lavoro, …. si qualunque ma non Conte. Ma come si dice, ” ogni commerciante mette in mostra il meglio che ha ” , punto !

A Draghi non c’è alternativa ! Se salta la riforma della giustizia salta il PNRR ! Salta l’Italia e ci saranno forconi per tutti !! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo