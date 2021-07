IL BRITISH STYLE IN GRAN BRETAGNA .Non sarà che quei comportamenti derivino dall’essere già pentiti della brexit?

La Regina mal consigliata con quella frase di augurio un pò sperticata? Il principe Williams e fam. scappa appena Donnarumma para il rigore della nostra vittoria? Johnson se la batte subito senza complimentarsi con Mattarella? Buona parte dei giocatori inglesi si tolgono la medaglia appena ricevuta? Erano sicuri, sicurissimi di vincere, figuriamoci dopo quel gol a freddo.

Alla premiazione brutto spettacolo dei calciatori inglesi che si sfilavano dal collo la medaglia non appena gli veniva data. Se fossero stati gli italiani si sarebbero imbastiti i processi su tutti i quotidiani internazionali, mentre in questo caso, non c’è nessuno che abbia speso una parola al riguardo. Tutti quelli che sono così pronti a darci lezioni ora tacciono di fronte a questa manifestazione di antisportività che viene da oltre Manica. Ho sempre pensato che i peggior nemici degli italiani siano gli italiani. Abbiamo i nostri difetti, per carità, ma in tante cose siamo superiori ai maestri che salgono in cattedra perchè, come dice il Vangelo, vedono la pagliuzza negli occhi altrui, ma non vedono la trave nei loro occhi.

Non sarà che quei comportamenti derivino dall’essere già pentiti della brexit? INGLESI. Non si può essere veri patrioti senza essere anche europeisti come lo erano Mazzini, Garibaldi e Mameli si ho acennato solo patrioti ITALIANI E DEL MONDO CARA BRITISH. PERCHE! I veri patrioti, inoltre, hanno a cuore non solo la propria patria ma quella di ciascun popolo del mondo. Il patriottismo vero è un nobile sentimento che è giusto coltivare, il nazionalismo, invece, non ne è che una forma degenerata che dobbiamo cercare di combattere, prima di tutto dentro di noi.CARA BRITISH

OK IL BRITISH STYLE IN GRAN BRETAGNA non lo trovi negli stadi di calcio frequentato ancora ora dal ceto basso lo trovi nelle partite di rugby o nel golf le maggiori squadre di calcio inglesi sono gestite da fondi, come il Munc.City o da personaggi non inglesi vedi abrhamovic l’emiro del quatar ecc , il ceto medio e quello alto non ci pensano minimamente ad andare allo stadio né tantomeno gestire una squadra …è squalificante!!! come pure in francia il calcio è lo sport degli immigrati loro giocano a rugby …i tedeschi amano a tutti i livelli il calcio e sopratutto…gli italiani di cui apprezzano tutto dalla cucina al mare alla briosità ..al casino..

IL BRITISH STYLE IN GRAN BRETAGNA .Non sarà che quei comportamenti derivino dall’essere già pentiti della brexit? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo