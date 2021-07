Insulti razzisti a Rashford. “Accetto le critiche per quel rigore sbagliato, ma non mi scuserò per quello che sono”

RASHFORD VAI A TERTA ALTA! Non hai nulla da scusarti al di la’ dell’ambito sportivo, sbagliare un rigore e’ capitato ai piu’ grandi campioni. E’ andata cosi’…per il resto sei e resti un grande campione. L’uomo bianco ha scoperto la Croce per mezzo della Bibbia, ma l’uomo di colore ha scoperto la Bibbia per mezzo della Croce

RASHFORD VAI A TERTA ALTA! Non hai nulla da scusarti al di la’ dell’ambito sportivo, sbagliare un rigore e’ capitato ai piu’ grandi campioni. E’ andata cosi’…per il resto sei e resti un grande campione. L’uomo bianco ha scoperto la Croce per mezzo della Bibbia, ma l’uomo di colore ha scoperto la Bibbia per mezzo della Croce

“Accetto le critiche sulla mia prestazione, quella palla doveva entrare, ma non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo”: Marcus Rashford è stato uno dei calciatori inglesi a sbagliare il rigore nella finale degli Europei. Il 23enne è stato preso di mira sui social dopo la partita contro l’Italia e molti insulti a lui rivolti erano di stampo razzista.

“Non so nemmeno da dove cominciare, non so come esprimere a parole come mi sento in questo preciso momento” ha scritto il calciatore in un post apparso sui suoi account social, “Ho avuto una stagione difficile, penso sia stato chiaro a tutti e probabilmente sono arrivato a quella finale con scarsa fiducia. Dopo il rigore sentivo come se avessi deluso i miei compagni di squadra. Come se avessi deluso tutti. Un rigore: era tutto quello che mi era stato chiesto per dare il mio contributo alla squadra. Posso segnare rigori nel sonno, quindi perché avevo sbagliato quello? Mi dispiace, vorrei che fosse andata diversamente. Ma non mi aspettavo di leggere certe cose su di me. Sul mio colore della pelle, su dove sono cresciuto, su come decido di trascorrere il tempo fuori dal campo”.

Dopo la partita, è stato imbrattato un murale che lo raffigurava, realizzato nella sua città natale. “Accetto le critiche sulla mia prestazione, quella palla doveva entrare, ma non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo”, conclude, “Sono Marcus Rashford, un nero di 23 anni di Withington e Wythenshawe, South Manchester. Se non ho altro ho quello. Per tutti i messaggi gentili, grazie. Tornerò più forte”.

Il Principe William attraverso Twitter esprime tutto il suo rammarico per gli insulti razzisti contro alcuni giocatori dell’Inghilterra.Sono nauseato dagli insulti razzisti contro alcuni giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri notte. E’ totalmente inaccettabile che dei giocatori debbano sopportare un simile aberrante comportamento. Deve finire ora e tutte le persone coinvolte devono rispondere della loro responsabilità.Anche la Nazionale inglese ha voluto dire la sua: Siamo disgustati che alcuni della nostra squadra, che hanno dato tutto questa estate per la loro maglia, siano oggetto di insulti discriminatori online.