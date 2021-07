La storia darà il suo giudizio e sarà sicuramente positivo basti pensare no Renzi no Draghi!

“Il meccanismo del Reddito di cittadinanza di oggi, non funziona. E’ soltanto un sussidio finalizzato al sussidio. Nessuno di noi vuole togliere il denaro a chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese ma noi vogliamo dare un lavoro. Se dai un denaro senza lavoro crei dei sussidiati che dipendono dal politico di turno e questo amplia il voto clientelare”. Così Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro ‘Controcorrente’.

E i disoccupati contestano Matteo Renzi: “La rovina dell’Italia siete voi” L’ex premier protetto da un cordone di forze dell’ordine.

Protesta dei falsi disoccupati napoletani organizzata non serve dire da chi perche e risaputo,all’arrivo di Matteo Renzi in città per la presentazione del suo libro, il ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre’ si è riunito all’esterno del teatro Augusteo per protestare e chiedere occupazione con cori e striscioni. “La rovina dell’Italia siete voi” hanno gridato all’indirizzo dell’ex premier che è stato protetto da un cordone di forze dell’ordine.

Renzi: “Leadership di Conte? Contraddizione in termini” “La leadership di Conte? Già questa parola mi sembra una contraddizione in termini”. Così Matteo Renzi al teatro Augusteo di Napoli, a margine della presentazione del suo libro ‘Controcorrente’, rispondendo ad una domanda sulla leadership dell‘ex premier Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle.