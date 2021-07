L’annuncio del capo di stato francese alla nazione.

Una via francese da seguire: non obbligatorietà ma forte incentivo al vaccino altrimenti esclusione da tanti servizi. MACRON.Non possiamo fare portare il peso dei disagi a chi ha avuto il senso civico di vaccinarsi.

Le restrizioni peseranno sugli altri, quelli che per ragioni incomprensibili nel Paese di Louis Pasteur, della scienza e dell’Illuminismo ancora esitano a usare l’unica arma a disposizione contro la pandemia, il vaccino.Sono consapevole di quello che vi chiedo e so che siete pronti per questo impegno.Questo fa parte, in un certo senso, del vostro senso del dovere”.

Io credo che dovremmo seguire esattamente la via indicata da Macron

Obbligo di Green Pass per accesso al luoghi pubblici, bar e locali e obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. Intanto in Francia si sta verificando un vero e proprio boom di prenotazioni con oltre 20.000 richieste al minuto.

Macron obbligo green pass: “Ci porremo la questione della vaccinazione obbligatoria per i francesi”

Il Presidente Macron durante il discorso alla nazione ha posto un accento importante sulla vaccinazione che potrebbe essere obbligatoria per tutti i francesi, una decisione tuttavia che verrà valutata a seconda dell’andamento della pandemia: “Ma io faccio la scelta della fiducia. Invito solennemente tutti i nostri concittadini non vaccinati ad andare a farsi vaccinare il prima possibile, ha dichiarato il capo di stato francese.

Se la vaccinazione obbligatoria per i francesi potrebbe essere messa in discussione, tutto il personale sanitario avrà un tempo limitato per sottoporsi al vaccino. A partire dal 15 settembre scatteranno infatti i controlli e le sanzioni per chi ancora non avesse provveduto. Per il personale infermieristico e non infermieristico di ospedali, cliniche, case di riposo, strutture per disabili, per tutti i professionisti o volontari che operano a contatto con anziani o fragili, anche domiciliari, la vaccinazione sarà obbligatoria senza indugio”, ha spiegato.

Macron obbligo green pass, “Dal 21 luglio green pass esteso a luoghi di svago e cultura”

Emmanuel Macron ha inoltre annunciato che dal 21 luglio potranno entrare in luoghi di svago e/o cultura solo le persone munite di Green Pass, mentre dall’inizio di agosto la palla passerà a “bar, ristoranti, ospedali, case di riposo e trasporti a lunga distanza: aerei, treni e pullman per lunghi viaggi”.

Macron obbligo green pass, “La variante Delta è tre volte più contagiosa”

Il capo dello Stato francese ha infine parlato di come la Francia stia attualmente affrontando un periodo molto difficile in questa emergenza sanitaria. Ha quindi messo in guardia dalla diffusione della variante Delta: “La variante Delta è tre volte più contagiosa del primo ceppo. Se non agiamo, il numero di casi continuerà ad aumentare notevolmente, portando inevitabilmente ad un aumento dei ricoveri ad agosto”.

