Altro che complotto ! la magistratura fa politica alla luce del sole, ormai non cercano nemmeno più di nascondersi : Sul tetto del CSM mancano solo le bandiere dei comunisti e del M5S

RENZI. Indagato per essere stato pagato per aver prodotto un documentario. Sempre più delirante. Avanti con riforma della giustizia e referendum, e azzeriamo il CSM.

“che finirono nel 2019 in una relazione dell’antiriciclaggio”. Come ogni singolo bonifico oltre una certa cifra, automaticamente. E peraltro l’accusa non è di riciclaggio. Come NON fare informazione.

A me sembra totalmente ridicolo. Finanziamento illecito di che? Visto che il danaro sarebbe servito a comprare parte della casa fiorentina (e ammesso che cio` sia vero, visto che Renzi guadagna bene, non solo per le conferenze, ma anche per i soldi sottratti a Travaglio per via delle sue diffamazioni), Presta avrebbe potuto semplicemente regalarglieli senza incorrere in alcun illecito.

Tra l`altro, la notizia a Renzi non gliel`ha data la magistratura, ma Emiliano Fittipaldi. Giornalista dell`Espresso di Damilano, famoso per il suo antirenzismo sadomasochista, gia` autore di altre “indagini” su Renzi. Che i giornalisti conoscano in anticipo a chi viene inviato l`avviso di garanzia (e le ragioni dello stesso) e` ormai una consuetudine italiana. Ma certifica come la magistratura italiana sia corrotta fino al midollo.

CI SONO LE PROVE! certo… anche per Beppe Signori c’erano le prove… anche per il processo Eni, dove hanno occultato prove a discolpa degli imputati. La magistratura è marcia fino al midollo, è fuori dalla legalità. Sulla fondazione OPEN stanno producendo fango da 3 anni ed ancora nessuna prova. Ora nuovo giro, nuovo fango… su una vicenda di tre anni fa. Ma perchè i PM non si candidano con la sinistra e coi in grilllini se vogliono portare consenso ? invece no, cercano di aiutarli indagando i loro avversari.

E i PM che rovinano la vita delle persone chi li processa? ah no, scusa, loro fanno carriera grazie alle correnti del CSM.L’elenco degli innocenti infangati sarebbe lunghissimo ! E vi ricordo anche delle vittime che non hanno giustizia e ne mai l’avranno.10 anni di indagini senza un rinvio a giudizio (ovvero senza neppure indizi sufficienti per INIZIARE un processo) invece cosa fanno?Sappiamo che in diversi dei più importanti processi degli ultimi anni ci sono state prove fabbricate o occultate. Prima o poi dovrà essere fatta giustizia.

Questa e! Giustizia? è tenere sotto processo un cittadino per 10 anni e poi dirgli che ”il fatto non sussiste”? i PM anzichè dedicare il loro tempo ad inventare indagini politiche solo per aiutare i partiti amici, si dedichino ai processi veri e importanti. Vedrai che i tempi si accorceranno.

Ormai è una medaglia al valore essere indagati da questa magistratura .La stessa che non indaga su Monte dei Paschi, sui finanziamenti di Philip Morris al M5S, sulla loggia Ungheria, ecc, ecc, ecc. Quelli indagano solo gli avversari, spessissimo innocenti. E i PM anzichè essere radiati sono pure promossi… ma il giochino non funziona, ormai tranne i grillini e pdoti lo hanno capito tutti.

La magistratura è ormai fuori dalla legalità e della Costituzione, agisce come un partito politico, solo che anzichè chiedere il consenso alle elezioni cerca di aiutare i partiti amici con indagini inventate. Indaghino sui finanziamenti di Philip Morris e di Onorato ai loro amichetti grillini.OK tutto secondo programma… il prossimo ad esser indagato qualcuno del vaticano ma senza colpire direttamente Bergoglio!!!

chi si intromette contro il PD e M5S come nel caso ddl zan e RDC…. la magistratura in prima lineaa punisce!!!

PS: Comunque cari GIUSTIZIALISTI. I nostri nonni dicevano anche “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” e un avviso di garanzia, non essendo né un rinvio a giudizio né tantomeno una sentenza di condanna, non consente di dare per scontato che “il gatto sia già – o sarà – nel sacco”. Abbiamo ancora un gatto ECHE GATTO in totale libertà e con tutte le zampine al loro posto, pronte per essere messe dove serve.

Dispiace? Ce ne faremo una ragione, ed è bene che !VE la faccia anche VOI. Nel frattempo mi permettete un suggerimento: intanto studiatevi la Costituzione, in particolare l’art. 27 comma 2 dove dice ” … l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva …”. Ah già, ma che distratto che sono: il nostro “gatto” al momento non è neanche imputato. La cosa più straordinaria di quest’indagine è il capo d’accusa: evidentemente non sono riusciti a trovare nulla per far figurare il reato di corruzione, e si sono inventati che un pagamento a Renzi, persona fisica, possa diventare finanziamento illecito a un partito che ancora non esisteva. Da qui si vede ad occhio nudo quale sia l’interesse di certi politici a fare politica…

Il GATTO RENZI INVECE E PER: Il bene comune, il Paese, i cittadini, la sanità, la scuola, l’economia, il lavoro,la Giustizia, la pubblica amministrazione, I servizi pubblici, il territorio etc etc…Menter il MANDANTE, SI, ciao mamma….ciao babbo…guardate come mi diverto ! Pensate le castronerie che sono riusciti a mettere insieme per indagare un gatto! e gatto che vi fara mangiare i sorci verdi.

Altro che complotto ! la magistratura fa politica alla luce del sole, ormai non cercano nemmeno più di nascondersi : Sul tetto del CSM mancano solo le bandiere dei comunisti e del M5S ultima modifica: da

