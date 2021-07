Matteo Renzi “indagato “.Sono i soliti teatrini per gettare fango su Renzi.

Ma quale legge vieta ad un senatore di fare conferenze?

Finanziamento illecito verso quale partito? Il PD? Nel periodo in cui non era neanche segretario?!

Ma basta davvero!

Abbiamo gettato milioni di euro in mascherine farlocche, banchi a rotelle, ventilatori guasti acquistati tramite D’Alema e non c’è nessun indagato (se non quei 4 fessi a fare da cuscinetto) ed il problema è Renzi che fa un documentario su Firenze?!

E’ indagato perché il suo cachet per il documentario, secondo il PM, era troppo alto, e quindi il PM suppone che i soldi siano stati un finanziamento per fargli ripagare il mutuo della casa nuova.

Dulcis in fundo tale finanziamento sarebbe finanziamento illecito a partito.

Ditemi che siamo su Scherzi a Parte.

Poi ci si lamenta se qualcuno pensa male della Magistratura, o meglio, una Parte della Magistratura.

AVANTI CON ITALIA VIVA A TESTA ALTA !!

