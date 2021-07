Fratelli d’Italia contro gli italiani.L’ipocrita campagna di Giorgia Meloni per difendere la libertà di contagiare gli altri

La leader sovranista ha scoperto i diritti dell’individuo – sacri per ogni liberale – proprio pochi giorni dopo aver firmato un tremendo documento con Orbán. Ma la libertà di non ricevere la dose finisce dove comincia quella di chi si vuole proteggere dal virus.

Giorgia Meloni è come quei giocatori inesperti alla roulette che puntano le loro fiches a casaccio, un po’ sul dispari, un po’ sul nero, un po’ sullo zero, un po’ sul manque: qualcosa uscirà. Adesso ha scelto la gloriosa casella della libertà, quella sulla quale in teoria è d’accordo chiunque: no all’obbligo di vaccinazione, nessuno è meno che mai lo Stato può impormi alcun comportamento, sarebbe da «società orwelliana», ha detto (viene il dubbio che se capisse Orwell avrebbe più facilità a rispondere a chi gli chiede una precisa presa di posizione sulla specificità del fascismo italiano, ma lasciamo stare).

Il dilemma sull’obbligo di vaccinare la popolazione ritornato d’attualità dopo la dura decisione del presidente francese Emmanuel Macron è di quelli che interpellano menti e coscienze a ogni latitudine e non è superfluo ricordare che in Italia finora nessun governante, né ai tempi di Conte né adesso, propone d’istituire la vaccinazione obbligatoria per tutti, ma solo per alcune categorie, in primis il personale sanitario, come è stato deciso dal governo italiano con decreto del primo aprile successivamente convertito dal Parlamento.

Adesso Macron ha esteso al massimo l’obbligo di presentare il green pass che attesta l’avvenuta vaccinazione anche per andare al bar e lo ha fatto perché il rischio di una quarta ondata si sta facendo molto serio. Ecco perché ci stiamo avvicinando alla suggestione dell’obbligo vaccinale, suscitando l’indignazione delle varie tipologie no vax ma anche spingendo un milione di francesi a prenotarsi per essere vaccinati. Il presidente francese, col suo gesto super-presidenziale, sembra aver colto nel segno e la scelta del green pass obbligatorio potrebbe essere la chiave per la nuova fase della battaglia contro la recrudescenza della variante Delta.

Da noi è Meloni a prendere la palla al balzo per difendere la libertà di non vaccinarsi, andando a sbattere contro uno dei principali assunti del liberalismo kantiano: la tua libertà finisce dove comincia la mia (ed è per questo che da molti anni esiste quella cosa che si chiama diritto, che è appunto la scienza che, evolvendosi, stabilisce fino a dove).