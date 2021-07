Matteo Renzi e Lucio Presta indagati: finanziamento illecito per il documentario «Firenze secondo me»

Renzi indagato: “Me l’ha detto un giornalista, in Italia funziona così” Ormai Mentana è comico”sono decisivi i voti di Italia Viva”ma “potrebbero riservate sorprese i franchi tiratori di PD e M5scemi “(di cui 9 buttatisi in malattia. Le vedove di Conte giornalistiche intanto pubblicano…PRIMA CHE LO SAPPIA LO STESSO RENZI ..che Renzi e Presta sono indagati per “finanziamento illecito ai partiti”per ben 454.000€ pagati a Renzi per il suo documentario su Firenze. Nulla invece si sa dopo anni dei 2.5 milioni di consulenza a Casaleggio dopo il risparmio di 600 milioni di tasse del Conte1 a PhilipMorris e delle centinaia di milioni buttati da Conte-Arcuri in mascherine truffaldine..siringhe pagate il triplo..ventilatori polmonari fasulli etc.etc.Paese giornalismo e magistratura strani eh.

E ti pareva?!continua la macchina del fango. Ma Matteo sarà ancora una volta ASSOLTO.

Gli stanno facendo scontare di aver salvato l’Italia dal Grillismo e Contismo…..Ormai i magistrati non si preoccupano neanche più di dare una parvenza di imparzialità.. indagano renzi il giorno dopo che ha dichiarato il suo appoggio sul referendum sulla giustizia e su cosa? Niente di meno che sulla realizzazione di un documentario..È evidente ormai. In Italia quando vogliono far fuori un politico capace e competente e onesto come Matteo Renzi, viene attaccato dai pseudo giornalisti e giudici corrotti. Siamo messi proprio bene! Quando un politico si mette di traverso, cosa si fa ? Si tenta di fermarlo con la magistratura. Penosi .Sinceramente stavo in pensiero che non arrivasse nessuna indagine a suo carico.. se finisse, come spesso accade, in un nulla di fatto, è la dimostrazione che per fermare qualcuno in Italia si usano i giudici… questa situazione è davvero preoccupante…L’ennesimo, stomachevole tentativo di colpire il politico che riesce solo con il 2% (!) a fare tanta paura ai “giganti” della politica italiana

Dov’è che si firma per i referendum sulla giustizia?



Che caso, ogni volta che Renzi viene prosciolto, spunta un caso nuovo. Le famose coincidenze che coincidono.

Renzi ricomincia il massacro iniziato dal Referendum,rialzava la testa,Iniziava la Leopolda…ed ecco che arrivavano i finanzieri all’alba per perquisire le abitazioni dei partecipanti per finanziamento illecito ai partiti….Oggi sta andando #controcorrente facendosi sentire sul ddl Zan e sul Reddito di cittadinanza…ed ecco che arriva puntuale un avviso di garanzia per finanziamento illecito ai partiti in relazione al documentario su Firenze.#Renzi fa uno starnuto e subito la Magistratura interviene per capire il perché !!Come fini’ tutto quel rumore sulla Leopolda oltre al tanto danno di immagine personale!?.

PS: Due considerazioni.

1. La prima sull’indagine a carico di Matteo Renzi.

La magistratura svolgerà le sue indagini e Matteo, come sempre, è a disposizione per fornire ogni chiarimento. Serenità e rispetto del lavoro dei giudici.

Certo, che per l’ennesima volta la notizia di un’indagine passi dalle redazioni dei giornali prima che dagli interessati è un fatto che dovrebbe inquietare chiunque abbia a cuore il rispetto dei principi dello stato di diritto.

2. La seconda sul DDL Zan.

Il voto palese in Senato, sulle pregiudiziali di incostituzionalità contro il ddl Zan, conferma:

– che Italia Viva fa ciò che dice;

– che i numeri sono risicatissimi (in un voto palese, su una questione pregiudiziale, 136 favorevoli, 124 contrari, 4 astenuti, ovvero 12 voti di scarto. Immaginiamo cosa accadrà coi voti segreti);

– che sarebbe bene per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di chi è più vulnerabile alla discriminazione raccogliere subito l’appello di Matteo Renzi alla ragionevolezza e a tornare a fare politica, abbandonando bandierine e prove muscolari.

Matteo Renzi e Lucio Presta indagati: finanziamento illecito per il documentario «Firenze secondo me» ultima modifica: da

