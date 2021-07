Considerazioni per chi non sa e non vuole capire: Il senatore Renzi, naturalmente era al corrente di tutto questo, ma per senso dello Stato e per correttezza Istituzionale, che tutti gli altri, in questa nazione, purtroppo non hanno, ha taciuto pur essendo stato pesantemente ingiuriato e vilipeso. Giampiero Venturini.

MARCO MANCINI VUOTA IL SACCO E TIRA IN BALLO CONTE E VECCHIONE! – L’EX 007 DA’ LA SUA VERSIONE AL COPASIR DELL’INCONTRO IN AUTOGRILL CON RENZI: HA SPIEGATO CHE DEL FACCIA A FACCIA ERA STATO INFORMATO VECCHIONE – E CHE NON ERA CERTO IL PRIMO: HA INCONTRATO ALTRI PARLAMENTARI SEMPRE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DAL SUO EX CAPO – MANCINI HA RIVELATO CHE DEGLI INCONTRI ERA AL CORRENTE ANCHE CONTE – NON SOLO, HA DETTO CHE GLI ERA STATA PROMESSA LA VICEDIREZIONE DEL DIS DA CONTE, VECCHIONE E DA DI MAIO….

Marco #MANCINI è stato chiamato dal #Copasir a dare spiegazione sul suo incontro in Autogrill con Renzi, incontro registrato col cellulare da un passante e mandato in onda da Ranucci su Rai tre. Ne seguiva un tale polverone anomalo che #Draghi provvedeva a sostituire Vecchione .#Mancini ,in audizione, fortemente contrastata dal Pd e non so perché, racconta del suo rapporto con #Conte ed il suo fedelissimo #Vecchione ,capo del Dis e si dice stupito in quanto VECCHIONE ERA STATO INFORMATO del suo incontro con Renzi e che d’altronde di simili incontri ne ha avuti tanti con altrettanti parlamentari, sempre dietro autorizzazione scritta del suo capo. Questi incontri non erano #VIETATI ,lo sono diventati dopo l’incontro con Renzi. Ha poi aggiunto che anche #Conte ne era al corrente…Conte con cui aveva rapporti cordiali e che gli aveva promesso la vice dirigenza del Dis, d’accordo anche con Di Maio….E quindi tutti sapevano tranne Ranucci ed il testimone occulto?! …il testimone di che?! Chi è il mandante?! Quando si provvede a dare un calcio a Ranucci considerando che ha fatto anche uso di un servizio pubblico?!.

