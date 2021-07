Il presidente chiama il controverso ex dirigente del Dis. In una lettera le capogruppo dem Malpezzi e Serracchiani segnalano l’illegittimità della procedura seguita dall’esponente di FdI che guida il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti.

Copasir, Urso convoca Mancini, il Pd protesta e diserta l’audizione ultima modifica: da

