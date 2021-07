Ma un po di dignità questo benedetto Pd ce l’ha ancora o no?

PD e M5S preferiscono perdere soprattutto per poi dare la colpa a Renzi quando il DDl sarà affossato col voto segreto. E’ un’altra occasione di vendetta per le vedove di Conte dopo aver fallito quella dei “Ciampolillo”. Tanto l’opinione pubblica, inebetita e antirenziana fino al midollo, crederà certamente alla balla che nel PD e nel M5S non ci sono franchi tiratori per cui l’unico colpevole possibile sarà solo e soltanto Renzi. I grillini accusano Matteo di flirtare con Salvini.!!hanno governato firmando i decreti sicurezza. Sono imprsentabili Sono stanco di sentire continuamente le parole sinistra, destra, centro. Tutto ciò è retaggio del passato e nell’etica politica contano le idee per risolvere tecnicamente i problemi degli italiani. I partiti, così come li abbiamo conosciuti, sono la storia del passato che non tornerà più. Le ideologie sono tutte sotterrate e gli sforzi per riesumarle saranno inutili. Al riguardo del ddl Zan, personalmente sono agnostico. In parlamento non ci sono nemici da abbattere ma sono cittadini che debbono assolvere alla funzione legislativa e, quindi, lavorare per il popolo italiano.

FERMATEVI!

Nel giro di 24 ore Renzi, il traditore della sinistra, quello che traffica di nascosto con Salvini, il bugiardo spregiudicato in cerca di visibilità, il politicamente fallito, ha salvato il ddl Zan per ben due volte consecutive dall’attacco della destra. Ma anche dalla stupidità della sinistra.

Per chi si informa direttamente dalla fonte, ma non per chi la fonte se la fa raccontare dagli antirenziani, non c’è stata alcuna sorpresa. Renzi ha sempre sostenuto che, anche in mancanza di un accordo coi moderati di destra, ritenuto indispensabile per mettere al sicuro la legge, i senatori di Italia Viva avrebbero votato compattamente per il testo in discussione.

Ieri l’eccezione di incostituzionalità, posta dal centro – destra, non è passata per 12 voti. Senatori di Italia Viva determinanti.

Oggi la richiesta di non procedere con l’esame della legge, sempre richiesta dal centro – destra, non è passata con un solo voto di scarto. I senatori di Italia Viva sempre più determinanti.

I massimalisti della Zan, che vomitano ogni contumelia contro Renzi prima delle votazioni, dopo restano silenziosi e imbarazzati. Un comportamento disgustoso. Ancora di più oggi che vedono, col voto palese, assottigliarsi i margini. Siamo a +1.

I numeri dell’Aula sono impietosi e dimostrano che perseverando con lo scontro quando si arriverà ai voti segreti la legge salterà definitivamente. Non per mano di Italia Viva, ma per le defezioni in casa PD e M5S, come minimo 15 praticamente dichiarate, dei quali gli esagitati di scena preferiscono non parlare.

La sinistra è tornata indietro di oltre 100 anni, al tutto o niente, al mi spezzo ma non mi piego, alla bella morte, il bagaglio psico – culturale dei gruppi estremisti che un secolo fa uscirono, da socialrivoluzionari, dal partito socialista, giudicato troppo moderato, e fondarono il partito nazionale fascista agli ordini di Benito Mussolini, ex direttore de l’Avanti, l’unico in grado di fare la rivoluzione socialista in Italia a detta di Lenin.

E’ chiaro che, avendo capito di non avere i numeri, preferiscono perdere la legge dando, anche così, un vantaggio alla destra invece che dividerla.

Italia Viva, con voto palese quando possibile, li vedrà sbattere la testa contro il loro muro. Poi sarà la storia a cancellarli, branco di dilettanti, bugiardi incalliti, falsari e ipocriti senza dignità.

