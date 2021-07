Guido Crosetto durissimo contro i magistrati che indagano Matteo Renzi

Ha affossato Conte e M5S. Per loro è più che sufficiente. Dietro alla magistratura e ai giornali di sinistra chi c’è? LO AVETE CAPTO? È altrettanto interessante sapere come mai Crosetto , uno degli uomini più in vista di FdI si pone il problema. In fondo gli avrebbero fatto un favore se viene messo in cattiva luce un avversario politico che può togliergli consensi. Ma! Corsetto grande industriale e grande politico ha posto una grande domanda che difficilmente avrà una risposta, se pensiamo che Renzi aveva il 40 per cento di consenso, I vecchi politici gelosi lo hanno massacrato di false pubblicità politiche, il PD adesso è un gruppo di politici allo stato brado senza sapere dove va senza idee politiche. Renzi è ricco di idee politiche da mettere a disposizione del ITALIA, ecco il perché è stato ostacolato da politici mediocri fin da sempre per invidia perché politici vecchi senza idee innovatrici come le ha sempre avute MATTEO RENZI. Perche è troppo intelligente e troppo deciso a cambiare il paese. Che, essendo un paese alla deriva, clientelare, dove ognuno pensa solo al proprio giardinetto, ha paura di chi potrebbe destabilizzare questa situazione e sferra colpi a destra e a manca. Quest’ultima inchiesta, per dirla alla Fantozzi, è una ca..ta pazzesca!

A Guido Crosetto il coraggio non difetta e lo si vede da come prende di petto i magistrati che indagano su Matteo Renzi. Costoro lo perseguitano, appare il pensiero di Crosetto, semplicemente perché è un esponente politico scomodo. Ecco il suo tweet: “Un avviso di garanzia a Renzi ipotizza un nuovo confine per la Giustizia, un nuovo livello di arroganza da parte della magistratura militante ed un ulteriore sfregio per il Parlamento: io Magistrato decido cosa puoi o non puoi fare, perché non hai i diritti di un cittadino”. Una presa di posizione durissima che potrebbe provocare un vespaio di polemiche, ma ormai la questione giustizia sta diventando davvero drammatica. e ci si pone il problema di capire come tutelare il diritto alle opinioni ogni giorno che passa.

Guido Crosetto durissimo contro i magistrati che indagano Matteo Renzi

